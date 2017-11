Tổng thống Trump đăng lời cảm ơn, video toàn cảnh chuyến công du châu Á

Trưa thứ Ba (14/11, theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đoạn video slow-motion (quay chậm) ngắn 45 giây về chuyến công du châu Á vừa kết thúc của ông. Ông chủ Nhà Trắng còn đăng kèm dòng chú thích: “Cảm ơn châu Á!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng video tổng kết chuyến công du châu Á. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, đoạn video là tổng hợp những hình ảnh đáng nhớ trong hành trình đến 5 nước châu Á của ông Trump, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, được phát trên nền nhạc trance.

Đáng nói, mở đầu video là tua ngược hình ảnh quen thuộc ở Việt Nam: Một phụ nữ đội nón lá đạp xe trên đường.

Đoạn video ấn tượng này cũng được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng.

Video tổng kết chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Nhà Trắng

Tổng thống Trump vừa kết thúc chuyến công du châu Á kéo dài gần 2 tuần vào ngày 14/11 vừa qua. Nhận xét về chuyến đi, chủ nhân Nhà Trắng gọi đó là một “thành công rực rỡ”, đặc biệt về thương mại.

“Đó là 12 ngày thật sự tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng, thành quả lao động của chúng ta sẽ rất đáng kinh ngạc, bất kể là về an ninh quốc gia chúng ta, hay an ninh thế giới hoặc cả về thương mại… Chúng tôi đã có một chuyến đi thành công rực rỡ. Rất nhiều thỏa thuận đã đạt được trên lĩnh vực thương mại”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên đi cùng khi Air Force One rời sân bay ở Malina, Philippines.

Giới quan sát quốc tế cũng đánh giá đây là hành trình thành công của Tổng thống Mỹ. Theo CNN, ông Trump được thế giới đón nhận hơn hẳn so với người dân trong nước, khi mà mức độ tín nhiệm với vị Tổng thống Mỹ thứ 45 đang ở mức thấp nhất do lùm xùm liên quan đến Nga.

Tú Oanh

Theo Guardian, Twitter