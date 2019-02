Trump dự đoán IS sẽ mất toàn bộ lãnh thổ trong tuần tới

Tuyên bố trước đại diện liên quân 79 quốc gia chống IS do Mỹ dẫn đầu, Tổng thống Mỹ Trump cho biết IS chỉ còn nắm giữ một phần rất nhỏ lãnh thổ ở Syria và Iraq trước khi "sớm bị tiêu diệt hoàn toàn".

"Có thể vào tuần tới chúng ta sẽ chính thức công bố IS đã mất 100% lãnh thổ mà tổ chức khủng bố này từng chiếm đóng", ông Trump khẳng định.

Các quan chức Mỹ trước đó đã nói rằng IS đã mất 99,5% lãnh thổ chiếm đóng và hiện chỉ nắm giữ ít hơn 5km2 ở Syria và 2km2 trong khu vực thung lũng sông Euphrates.

Các quan chức quốc phòng Mỹ tin rằng nhiều tay súng IS đã chạy trốn đến các địa điểm ở phía Bắc và phía Tây Syria.

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Syria nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Thanh Huyền

Theo AP, Sputnik