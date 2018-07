Trung Quốc sẽ có tàu siêu tốc nhanh hơn cả máy bay

Đây là tham vọng của Trung Quốc muốn trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về hệ thống tàu siêu tốc gần hơn với hiện thực.

Tàu siêu tốc Thượng Hải- Hồ Nam có thể đạt tốc độ tối đa 430km/h

Ngày 18/7, công ty Công nghệ giao thông tốc độ (Hyperloop Transportation Technologies), một doanh nghiệp đang nỗ lực biến khái niệm Giao thông tốc độ cao (Hyperloop) của Mỹ cho biết, họ sẽ hợp tác với thành phố Đồng Nhân, miền nam tỉnh Quý Châu xây dựng 10km đường thử nghiệm cho hệ thống giao thông tốc độ cao mà theo lời công ty này có thể đạt tới vận tốc 1.220km/h.Công ty có trụ sở tại California này là một trong những liên doanh đang cố gắng phát triển một hệ thống giao thông kiểu mới, sử dụng các khoang chứa hình con nhộng di chuyển thông qua đường hầm chân không kín, một khái niệm do tỷ phú Elon Musk, ông chủ Tesla phát kiến.Công ty Hyperloop Transportation Technologies cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự với một số quốc gia khác và đang sản xuất những toa tàu đầu tiên tại trung tâm phát minh đặt tại Pháp.Theo công bố từ công ty và truyền thông Trung Quốc, thành phố hẻo lánh Đồng Nhân, thuộc tỉnh nghèo Quý Châu của Trung Quốc sẽ là nơi thực hiện dự án công nghệ mới nhất, như công nghệ tạo đệm từ và các công nghệ đường ray đã từng được sử dụng trên hai tuyến ở Thượng Hải và Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) có thể đạt tốc độ tối đa 430km/h.Những người ủng hộ Công nghệ giao thông tốc độ cao này tin rằng, bằng cách hoạt động trong môi trường chân không để giảm ma sát, công nghệ mới sẽ cho phép đạt tới vận tốc hơn 1000km/giờ, nhanh hơn nhiều so với máy bay chở khách.Thiết bị vận tải đường sắt cao cấp là một trong 10 lĩnh vực công nghệ cao mà Trung Quốc đang tìm cách phát triển như là một phần trong chiến lược phát triển tới năm 2025. Chính phủ Trung Quốc cũng hy vọng việc phát triển tàu siêu tốc đệm từ đạt tốc độ tối đa hơn 400km/- giờ sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.Tuy nhiên, dự án " Made in Trung Quốc 2025" này đã và đang nhận được những chỉ trích thường xuyên từ phía Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung.Báo chí Trung Quốc cho biết, chính quyền thành phố Đồng Nhân sẽ đóng góp 50% kinh phí cho dự án mới này, cùng với đó là lời hứa cung cấp đất và tất cả các phê duyệt cần thiết cho dự án, trong khi đó công ty Hyperloop Transportation Technologies đồng ý cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật và thiết bị thiết yếu.Tuy nhiên, cả hai bên đều không cung cấp số liệu đầu tư hoặc thời gian biểu cho dự án.Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đường sắt đệm từ Trung Quốc và Tập đoàn Khảo sát và Thiết kế đường sắt thứ 5 của Trung Quốc, hai công ty con của Tập đoàn xây dưng đường sắt nhà nước Trung Quốc, cũng sẽ tham gia vào dự án.Công ty Đường sắt đệm từ Trung Quốc cho biết trên trang web của mình rằng Trung Quốc và Công ty Hyperloop TT sẽ xem xét mở rộng sự hoạt động của tuyến đường cho những hoạt động thương mại nếu việc thử nghiệm 10km sắp tới thành công.Trong một thông cáo báo chí, ông Bibop Gresta chủ tịch Hyperloop TT cho biết:”Trung Quốc hiện đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đường sắt cao tốc, và giờ đây, quốc gia này đang tìm kiếm một giải pháp cho giao thông tốc độ cao hiệu quả hơn”.