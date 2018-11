Vì sao Quốc hội Anh chưa thông qua thỏa thuận Brexit?

Điều này được minh chứng rõ nét nhất thông qua các động thái từ đảng Liên minh Dân chủ (DUP), theo đảng này dù chưa đến giai đoạn xem xét thay đổi lập trường ủng hộ Thủ tướng Theresa May, nhưng đã có Nghị sỹ của đảng này công khai phê phán dự thảo thỏa thuận Brexit.

Nhiều Nghị sỹ Quốc hội Anh đang yêu cầu chính phủ Anh đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Thậm chí một số thành viên nội các của Thủ tướng Theresa May cũng cho rằng bà nên quay lại Brussels để đàm phán lại một thỏa thuận mới, hoặc tổ chức cuộc trưng câu dân ý thứ 2 về Brexit.

Đặc biệt, một nút thắt khó gỡ nữa là ngay trong nội bộ chính phủ Anh đã diễn ra sự tranh cãi gay gắt về vấn đề biên giới phức tạp giữa Ireland và Bắc Ireland một khi thỏa thuận Brexit được thông qua.

Các nhà phân tích cho rằng, nếu Quốc hội Anh phủ quyết dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May, có thể yêu cầu chính phủ đàm phán lại thỏa thuận với EU. Thậm chí, Thủ tướng Theresa May cũng có thể phải từ chức do khủng hoảng chính trị, khi đó lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ khó sắp xếp nội các một cách thuận lợi, buộc phải bầu cử lại.