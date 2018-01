Việt Nam công bố sách về bảo vệ quyền con người

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, xuyên suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã không ngừng đấu tranh vì các quyền tự do cơ bản của con người, nhất là quyền độc lập và quyền tự quyết của dân tộc, quyền được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

Năm 2005, Bộ Ngoại giao công bố sách thành tựu bảo vệ và phát triển các quyền con người ở Việt Nam. Từ đó cho đến nay Việt Nam đã chứng kiến những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển quyền con người, đặc biệt là việc thông qua Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người.

Bên cạnh đó, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, không ngừng cải thiện mức sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo đảm quyền thụ hưởng, bảo vệ các quyền con người khác, bà Hằng nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam cũng nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về thúc đẩy quyền con người và chủ động đóng góp tại các diễn đàn về quyền con người trong khuôn khổ LHQ, ASEAN và nhiều cơ chế khác.

Cuốn sách cung cấp các thông tin cập nhật về luật pháp, chính sách, nỗ lực và thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người cũng như thách thức cần vượt qua và những ưu tiên cần thúc đẩy thực hiện ngày càng tốt hơn quyền con người ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 4 chương, trong đó nêu rõ quan điểm, chính sách và luật pháp của Việt Nam về quyền con người, thành tựu của Việt Nam trong thực hiện quyền dân sự, chính trị, xã hội, văn hóa, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương…

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về việc một số đối tác có quan tâm về tình hình thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, bà Hằng nói rằng nhân quyền là giá trị chung của nhân loại nhưng vẫn có những khác biệt về tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị và trình độ phát triển.

“Đây là thực tiễn bình thường trong quan hệ quốc tế, điều quan trọng là chúng ta cần sẵn sàng hợp tác trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau”, bà Hằng nói.

Người Phát ngôn khẳng định, trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại về quyền con người với một số nước và các đối tác nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở những cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quyền con người.

“Chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, công bằng về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người”, bà Hằng nói.

Trả lời câu hỏi của đại diện ĐSQ Nigeria cho rằng các cơ sở giam giữ của Việt Nam có điều kiện kém, bà Hằng nói rằng chưa đi thăm cơ sở nào có điều kiện kém như mô tả. Bà khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam luôn nỗ lực để duy trì điều kiện tốt nhất cho các đối tượng bị giam giữ.

“Tôi mong ông cung cấp chi tiết cụ thể về nơi mà ông đến thăm và cho rằng điều kiện tốt chưa đủ. Thông tin đó sẽ chuyển đến các cơ quan liên quan”, bà Hằng nói.

Bình Giang