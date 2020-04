WHO: Chưa có bằng chứng người đã khỏi COVID-19 sẽ miễn dịch

Quảng cáo

Trong tuyên bố mới nhất, WHO khuyến cáo các quốc gia không nên cấp “thẻ miễn dịch”, hoặc giấy chứng nhận “không có nguy cơ mắc bệnh” cho những người đã khỏi COVID-19.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Chile hồi tuần trước cho biết sẽ phát “thẻ miễn dịch” cho những người đã phục hồi hậu COVID-19.

Chile tuyên bố sẽ xét nghiệm kháng thể của các bệnh nhân, và những người đã khỏi bệnh có thể ngay lập tức đi làm bình thường.

Tuy nhiên, theo WHO, không thể dựa hoàn toàn vào kết quả xét nghiệm kháng thể để kết luận một người sẽ không tái nhiễm COVID-19.

“Ở thời điểm này, chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả của kháng thể, do đó không thể đảm bảo tính chính xác của thẻ miễn dịch. Những người nhận thẻ cho rằng họ miễn nhiễm với SARS-CoV-2, và có thể sẽ bỏ qua các khuyến cáo về sức khỏe cộng đồng. Do đó, việc sử dụng các loại giấy chứng nhận kiểu này có thể làm tăng nguy cơ truyền bệnh”, WHO cho biết.

Trên thực tế, trường hợp người bệnh tái nhiễm COVID-19 xảy ra khá phổ biến.

Những bệnh nhân này đều đã âm tính với virus tại một số thời điểm sau khi bình phục, nhưng sau đó lại dương tính. Có người đã trải qua tình trạng này suốt 70 ngày.

Dù vậy, cho đến nay chưa có bất cứ trường hợp bệnh nhân tái dương tính nào lây virus cho người khác được xác nhận, theo giới chức y tế Trung Quốc.

Minh Hạnh

Theo The Guardian