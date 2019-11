1.800 CĐV Thái Lan tới Mỹ Đình, tiếp lửa đội nhà đấu Việt Nam

Quảng cáo

Nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết thông qua Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các CĐV nước này đã đăng ký mua 1.800 vé để vào sân cổ vũ đội nhà ở “đại chiến” với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối mai, 19/11.

Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF cho biết toàn bộ CĐV Thái Lan sẽ được bố trí ngồi ở khu vực khán đài C sân Mỹ Đình. Ban tổ chức (BTC) trận đấu đã lên kế hoạch an ninh để đảm bảo an toàn cho các CĐV đội khách khi đến sân xem trận đấu.

Sau thất bại trước Malaysia ở lượt đấu trước, Thái Lan rơi vào thế khó ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 bảng G với 7 điểm, kém đội dẫn đầu bảng (Việt Nam) 3 điểm.

Chính vì vậy, “Voi chiến” cần giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới để tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng loại cuối cùng. Sự cổ vũ của CĐV đội nhà chắc chắn sẽ tạo động lực cho thầy trò HLV Akira Nishino trong cuộc đấu quan trọng với Việt Nam.

Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu hôm nay, ông Nishino thừa nhận áp lực, đồng thời đã dùng từ “thán phục” khi đánh giá về phong độ của đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây. Ông Nishino cho rằng, bóng đá Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh tốt, các cầu thủ đều tiến bộ. “Tôi biết Việt Nam và Thái Lan là kình địch của nhau từ lâu. Tôi cho rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay cũng tốt cho bóng đá Thái Lan”.



Trọng Đạt