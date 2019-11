5 điểm nóng trận Việt Nam vs Thái Lan: 'Chìa khóa' Tuấn Anh

Quảng cáo

1. HLV Park Hang Seo vs HLV Akira Nishino



Trong lần đầu đối đầu với nhau, HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino đã cho thấy họ là “kỳ phùng địch thủ”. HLV người Hàn Quốc thậm chí tỏ ra nhỉnh hơn ở khả năng phán đoán và chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau của trận đấu.



Ở lần tái đấu này, HLV Akira Nishino chịu sức ép rất lớn, trong khi HLV Park Hang Seo thoải mái tìm kế sách hợp lý. Nhờ thế, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm một kết quả tốt trước người Thái.



2. Nguyễn Tuấn Anh vs Chanathip Songkrasin



Nguyễn Tuấn Anh đã hồi sinh mạnh mẽ sau khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ của HAGL không còn giữ hình ảnh thư sinh như trước đây. Thay vào đó, anh chơi càn quét, đeo bám, quyết liệt như các tiền vệ phòng ngự thực thụ. Cái hay của Tuấn Anh là anh vẫn giữ được những pha xử lý và chuyền bóng ở kỹ thuật rất cao.



Đối đầu với Tuấn Anh ở trận này sẽ là “nhạc trưởng” của Thái Lan, Chanathip. Sẽ không dễ dàng cho Tuấn Anh, nhưng đừng quên Đỗ Hùng Dũng luôn bên cạnh bọc lót, hỗ trợ anh khi cần thiết.



Đây được xem là điểm nóng quyết định của trận đấu, vì Tuấn Anh cũng như Chanathip đều giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống chiến thuật của hai đội.



3. Nguyễn Trọng Hoàng vs Theerathon Bunmathan



Án treo giò của Theerathon được xem là một phần nguyên nhân khiến Thái Lan thua Malaysia. Sự trở lại của hậu vệ này vì thế sẽ giúp Thái Lan mạnh hơn rất nhiều.

Nguyễn Trọng Hoàng vs Theerathon Bunmathan



4. Quế Ngọc Hải vs Teerasil Dangda



Thái Lan đang khủng hoảng hàng tiền đạo và buộc phải đặt niềm tin vào Teerasil Dangda dù “lão tướng” này không có phong độ cao. Tuy vậy, Teerasil Dangda là cầu thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng làm tường rất tốt. Vì vậy, Quế Ngọc Hải sẽ có 90 phút đấu trí căng thẳng và khó khăn hơn rất nhiều so với các trận đấu với Indonesia và UAE.



5. Nguyễn Công Phượng vs Tanaboon Kesarat



Công Phượng được xem là “quân bài tẩy” của HLV Park Hang Seo. Dù đá chính hay dự bị, tiền đạo này cũng hứa hẹn tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Thái Lan.



Theerathon có khả năng công thủ toàn diện, đặc biệt đá phạt rất tốt. Ngăn chặn hậu vệ này là nhiệm vụ của Trọng Hoàng. Nhiều khả năng, Trọng Hoàng sẽ không dâng quá cao ở cánh phải để đảm bảo an toàn cho tuyển Việt Nam.

