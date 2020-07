Arsenal định đoạt cuộc chiến 'sinh tử' ở Ngoại hạng Anh

Quảng cáo

Tính tới thời điểm này của mùa giải, Ngoại hạng Anh mới chỉ xác định 1 đội bóng xuống hạng là Norwich. 2 suất còn lại chỉ được xác định ở vòng hạ màn vào cuối tuần này. Cuộc chiến "sinh tử" ở sân chơi số 1 nước Anh đang diễn ra rất kịch tính và nó đã tạo ra ngã rẽ sau loạt trận đêm qua.



Trên sân nhà, Aston Villa đã bất ngờ đánh bại Arsenal với tỉ số 1-0. Trong khi đó, Watford lại dễ dàng bị Man City hủy diệt với tỉ số 4-0. Với kết quả này, Aston Villa đã bứt khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" lần đầu tiên kể từ tháng 2. Thầy trò Dean Smith có cùng điểm số với Watford (34 điểm) nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn.



Từ thế tưởng như hết hy vọng, Aston Villa lại vùng dậy mạnh mẽ với 7 điểm ở 3 vòng đấu gần nhất (thắng 2, hòa 1). Cơ hội trụ lại giải Ngoại hạng Anh của thầy trò Dean Smith là rất lớn bởi ở vòng hạ màn, họ chỉ phải gặp West Ham. Trong khi đó, Watford phải làm khách trên sân của Arsenal.



Trong nhóm "chạy trốn tử thần" ở giải Ngoại hạng Anh còn có West Ham và Bournemouth. Tuy nhiên, West Ham đã ở vị trí khá an toàn do hơn 3 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ" và còn trong tay 2 trận đấu. Thầy trò David Moyes chỉ cần thêm 1 điểm nữa để chính thức trụ hạng. Thậm chí, ngay cả khi để thua cả 2 trận hạ màn, họ vẫn nắm ưu thế rất lớn nhờ có hiệu số bàn thắng/bại vượt trội (-13) so với Aston Villa (-26) và Watford (-27).

Thứ hạng các đội bóng đua trụ hạng và lịch thi đấu phần còn lại



Trong cuộc chiến trụ hạng ở Premier League, Arsenal vô tình lại trở thành kẻ định đoạt. Đêm qua, với thất bại ở Villa Park, thầy trò Mikel Arteta đã mở ra hy vọng cho Aston Villa. Và ở vòng hạ màn, họ lại gặp Watford. Họ có thể tiễn đội bóng này xuống giải hạng nhất Anh với một chiến thắng.



Còn với Bournemouth, đội bóng này gần như cạn kiệt hy vọng bởi chỉ có 31 điểm, kém 3 điểm so với vị trí an toàn. Ngay cả khi thắng ở trận hạ màn, thầy trò Eddie Howe cũng không thể định đoạt số phận. Càng khó cho Bournemouth khi họ phải làm khách trên sân của Everton ở vòng đấu cuối cùng.

Trong cuộc chiến trụ hạng ở Premier League, Arsenal vô tình lại trở thành kẻ định đoạt. Đêm qua, với thất bại ở Villa Park, thầy trò Mikel Arteta đã mở ra hy vọng cho Aston Villa. Và ở vòng hạ màn, họ lại gặp Watford. Họ có thể tiễn đội bóng này xuống giải hạng nhất Anh với một chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Ngoại hạng Anh mùa 2020-21 đã xác định được 1 suất thăng hạng là Leeds Utd. Đội bóng này đã giành quyền trở lại sân chơi số 1 nước Anh sau 16 năm chờ đợi. Hai suất còn lại sẽ được định đoạt sau loạt trận hạ màn đêm nay và sau vòng play-off thăng hạng.

