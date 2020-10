Bán cùng lúc 3 cầu thủ, Liverpool thu về 50 triệu bảng

Quảng cáo

Trong những ngày thuộc kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 vừa qua, Liverpool không quá sốt sắng về chuyện mua sắm, nhưng cũng đã mang về sân Anfield 3 cái tên ưng ý, bao gồm Konstantinos Tsimikas, Thiago và Diogo Jota. 3 cái tên này tiêu tốn của “Lữ đoàn đỏ” khoảng 73 triệu bảng.

Theo chiều ngược lại, HLV Jurgen Klopp cũng tiến hành thanh lý những cái tên không phù hợp với triết lý của mình, nhằm rút gọn đội hình cho mùa giải 2020/2021. Lần lượt Dejan Lovren (đến Zenit), Ovie Ejaria (đến Reading), Adam Lallana (tự do), Nathaniel Clyne (tự do) và Loris Karius (tự do) đã được đẩy đi. Mới nhất, đến lượt Rhian Brewster, Harry Wilson và Marko Grujic.

Theo Daily Mail, Liverpool đã đồng ý bán Rhian Brewster cho Sheffield United với giá 25 triệu bảng, xem xét đề nghị 12 triệu bảng từ Burnley dành cho Harry Wilson, đồng thời bắt đầu đàm phán với Borussia Monchengladbach về mức giá 13 triệu bảng dành cho Marko Grujic - người đã thi đấu 2 mùa giải gần nhất khá thành công tại Hertha Berlin ở Bundesliga. Cả 3 chắc chắn sẽ rời Anfield trước ngày 5/10.

Trường hợp của Rhian Brewster được giới chuyên môn đánh giá là đáng tiếc nhất, bởi anh từng được coi là một trong những sao mai có thể trở thành trụ cột tại Anfield trong tương lai. Dù vậy, với sự cạnh tranh quá gắt gao trên hàng công Liverpool với hàng loạt cái tên như Divock Origi, Takumi Minamino hay Diogo Jota; bên cạnh bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah, cơ hội cho nhà vô địch U17 thế giới năm 2017 là vô cùng ít ỏi.

Đối với Harry Wilson, dù thường xuyên phải tới khoác áo các đội bóng khác theo dạng cho mượn, nhưng tiền vệ chạy cánh 23 tuổi này cũng đã ghi những dấu ấn đậm nét. Mùa 2018/2019, anh khoác áo Derby County, ra sân 49 trận và ghi 18 bàn, còn mùa vừa qua khoác áo AFC Bournemouth, ra sân 35 trận và ghi 7 bàn.

Lâm Văn