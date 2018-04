Bản tin thể thao: Bầu Tú tiếp tục làm Tổng giám đốc VPF

Bầu Tú tiếp tục làm Tổng giám đốc VPF. Thông tin từ VPF cho hay, ông Trần Anh Tú sẽ tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) VPF. Theo tiết lộ, trong cuộc họp HĐQT VPF, bầu Tú đã xin rút khỏi cương vị Tổng giám đốc VPF, nhưng các thành viên biểu quyết không đồng ý.

Bayern Munich sắp mất 2 măng non tài năng. Hai cầu thủ trẻ Manuel Wintzheimer và Lars Lukas Mai của Bayern Munich chuẩn bị chia tay đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhiều khả năng 2 "măng non" này sẽ chuyển tới thi đấu cho Hamburg. Ngoài đội bóng thành phố cảng, Wolfsburg cũng rất muốn có sự phục vụ của hai cầu thủ này.

Liverpool đón tin cực vui từ Salah. HLV Jurgen Klopp tiết lộ, tiền đạo Mohamed Salah đã tập luyện trở lại và nhiều khả năng kịp bình phục chấn thương để ra sân trong trận Liverpool đón tiếp Man City tại trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng mai. Trận lượt đi, Liverpool đã hạ Man City 3-0, trong đó Salah chính là người mở tỷ số trận đấu.

Hồ Tuấn Tài lập công, SLNA đánh bại đại diện Singapore. Bàn thắng của Hồ Tuấn Tài ở phút 75 đã giúp SLNA đánh bại Tampines Rovers (Singapore) 2-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng H vòng bảng AFC Cup 2018 với 10 điểm, đồng thời chiếm lợi thế cực lớn trong việc giành vé đi tiếp. Trận cuối, chỉ cần hòa Johor DT, SLNA sẽ đứng nhất bảng.

Bất mãn với HLV Mourinho, Rashford dọa rời M.U. Do ít được Jose Mourinho trọng dụng trong thời gian qua nên tiền đạo Marcus Rashford đang cân nhắc khả năng chia tay M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục tại vị. Hiện Real Madrid và Barcelona rất quan tâm tới Rashford.

Thủ môn Nguyên Mạnh tập luyện trở lại. Nguyên Mạnh bị gãy tay trong trận lượt đi giữa Tampines Rovers (Singapore) - SLNA tại AFC Cup 2018. Theo chẩn đoán, chấn thương trên khiến anh phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi V.League 2018. Mới đây, thủ môn Nguyên Mạnh đã chính thức trở lại tập luyện sau hơn 2 tháng dưỡng thương. Trong một chia sẻ mới đây trên trang cá nhân Instagram, người gác đền của đội bóng xứ Nghệ đăng tải hình ảnh đang tập gym và kèm theo dòng chú thích "Làm lại thôi!".

Juventus muốn “tái hôn” với Morata. Theo báo cáo của Mundo Deportivo, phía Juventus đang ấp ủ kế hoạch thuyết phục Chelsea bán tiền đạo Alvaro Morata trong “phiên chợ Hè” 2018. Trong quá khứ, chân sút 25 tuổi từng có 2 năm khoác áo “Bà đầm già” (2014–2016). Thời điểm này, Morata không còn duy trì được phong độ ổn định ở Chelsea.

ĐT Nhật Bản chính thức có HLV mới trước World Cup 2018. Sau khi ra quyết định gây bất ngờ là sa thải HLV Vahid Halilhodzic, LĐBĐ Nhật Bản đã tìm được người thay thế trên ĐTQG. Theo đó, ông Akira Nishino chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng ĐT Nhật Bản. HLV Akira Nishino từng có thời gian dẫn dắt U20 và U23 Nhật Bản, sau đó ông chuyển sang chỉ đạo CLB Gamba Osaka, Nagoya Grampus hay Vissel Kobe trước khi chính thức trở lại hợp tác với JFA.

Không có chuyện Klopp thay Zidane. Theo Marca, Chủ tịch Florentino Perez dành cho HLV Zinedine Zidane 100% sự tin tưởng khi nhìn vào màn trình diễn của Real Madrid ở Champions League. Trong 2 năm qua, Zizou 2 lần giúp Real chinh phục châu Âu, và mùa này cũng vượt qua các đối thủ lớn là PSG và Juventus ở trận lượt đi rất dễ dàng. Bởi vậy theo Marca, không có chuyện Real nhắm HLV Klopp thay Zidane.

Roberto Mancini chuẩn bị dẫn dắt ĐT Italia? Theo báo chí Italia, HLV Roberto Mancini của Zenit đã quay trở lại quê nhà để đàm phán với LĐBĐ nước này nhằm chuẩn bị dẫn dắt Azzurri trong tương lai. Hiện Luigi Di Biagio vẫn đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền tại ĐT Italia sau khi Gian Piero Ventura bị sa thải hồi tháng 11/2017.

