BẢN TIN thể thao: Real 'dọn' sẵn chỗ đón Hazard

Real Madrid “dọn” sẵn chỗ đón Hazard. Theo Diario Gol, HLV Zinedine Zidane đã yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez phải chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard vào cuối mùa này bằng mọi giá. Để tạo ngân sách, chiến lược gia người Pháp đã kiến nghị Real Madrid bán tài năng trẻ Marco Asensio, cầu thủ đang được nhiều CLB lớn để mắt tới.

Sao trẻ không muốn trở lại M.U. Tiền vệ trẻ người Brazil đang chơi bóng cho Valencia theo dạng cho mượn, Andreas Pereira xác nhận trước báo giới anh không muốn trở lại M.U. Cầu thủ 22 tuổi cũng thổ lộ anh đang cảm thấy rất hạnh phúc ở sân Mestalla và muốn gắn bó lâu dài cũng như giành những danh hiệu cùng “Bầy dơi”.

3 “đại gia” tham chiến vì bản quyền Premier League. Theo báo giới châu Âu, Facebook, Amazon và Netflix đều đã đăng ký đấu giá bản quyền phát sóng giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu thế giới trong giai đoạn 2019-22. Hiện tại, tập đoàn truyền thông sở hữu bản quyền Premier League giai đoạn trước là BT cũng đang nỗ lực để giữ lại đặc quyền của mình.

De Bruyne chèo kéo Sanchez tới Man City. Tiền vệ Kevin De Bruyne vừa bày tỏ mong muốn được thi đấu cùng tiền đạo Alexis Sanchez (Arsenal) tại Man City trong tương lai không xa. Tuyển thủ Bỉ tin rằng, Sanchez sẽ giúp “The Citizens” trở nên mạnh hơn.Tuyển thủ Chile đang là mục tiêu hàng đầu mà đội bóng chủ sân Etihad nhắm tới ở “phiên chợ Đông” này.

Chelsea cho Musonda đi “tu nghiệp”. Theo báo cáo của tờ Telegraph, Chelsea đang có kế hoạch để tiền vệ Charly Musonda ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1 này. Hiện cầu thủ 21 tuổi này đang nhận được sự săn đón của Watford, Bournemouth, Newcastle và West Brom. Mùa trước, Charly Musonda thi đấu cho Real Betis theo dạng cho mượn, ra sân 26 trận và ghi 1 bàn.

M.U tranh tiền vệ của Roma với Chelsea. M.U, Chelsea và Man City đang cạnh tranh để có tiền vệ Lorenzo Pellegrini của AS Roma. Đội bóng Italia có lý do để tìm cách gia hạn hợp đồng với Pellegrini do điều khoản bồi thường của tài năng trẻ này chỉ là 21 triệu bảng khiến cho anh trở thành một mục tiêu rất hấp dẫn.

Arsenal quyết tâm “nổ bom tấn” từ Dortmund để thay Sanchez. Nguồn tin từ tờ Metro (Anh) cho hay, HLV Arsene Wenger đang nhắm tới tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang để thay thế Alexis Sanchez, người nhiều khả năng sẽ chuyển sang đầu quân cho Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Con trai Kluivert "thả thính" Mourinho và M.U. Justin Kluivert - tài năng trẻ mới 18 tuổi của Ajax Amsterdam và là con trai của cựu tiền đạo nổi tiếng của Barca và ĐT Hà Lan Patrick Kluivert đã tiết lộ trên tờ AD (Hà Lan) về việc mình đã được HLV Jose Mourinho để mắt khi Ajax thua M.U 0-2 ở trận chung kết Europa League năm ngoái tại Stockholm (Thụy Điển).

Lampard tin Barkley sẽ thành công ở Chelsea. Huyền thoại Chelsea - Frank Lampard tin rằng, tiền vệ tân binh Ross Barkley có đầy đủ tố chất để tỏa sáng rực rỡ tại sân Stamford Bridge trong tương lai. Tuyển thủ Anh đã chính thức ký hợp với “The Blues” hồi cuối tuần trước và trở thành tân binh đầu tiên của CLB này trong “phiên chợ Đông” 2018.

Djokovic xác nhận tham dự Australia Open. Trả lời phỏng vấn về việc có tham dự Australia Mở rộng vào tuần sau hay không, Novak Djokovic đáp: "Thời điểm này, tôi đã bước chân vào giải đấu". Cựu số một thế giới tỏ ra hào hứng sau khi đánh bại số năm thế giới Dominic Thiem 6-1, 6-4 ở giải đấu biểu diễn Kooyong Classic. Đây là trận đấu đầu tiên của Djokovic từ khi anh bỏ cuộc ở trận tứ kết Wimbledon 2017 với Tomas Berdych.

Lâm Văn