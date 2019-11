Bên trong ‘đại bản doanh’ SEA Games 30 trước giờ khai mạc

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, một ngày trước khi Đại hội chính thức khởi tranh, mọi thứ còn rất ngổn ngang: lối vào vẫn đang sửa sang, hệ thống dải phân cách dang dở, đường xá bề bộn và khá bụi bặm. Các toà nhà vẫn chưa được sơn kịp, nhiều hạng mục công trình vẫn đang gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ.



Do New Clark City là nơi đặt đại bản doanh của đoàn Thể thao Việt Nam và 10 nước Đông Nam Á. Chính vì thế, an ninh được thắt chặt và được đặt ở mức độ cao nhất với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát hùng hậu và chó nghiệp vụ.