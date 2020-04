Bundesliga sẵn sàng trở lại, cầu thủ đeo khẩu trang thi đấu?

Quảng cáo

Nữ thần trượt băng Nga bị chỉ trích vì 'đi linh tinh' giữa mùa dịch Nữ vận động viên (VĐV) trượt băng nghệ thuật người Nga Evgenia Medvedeva hứng "gạch đá" từ dư luận khi đi di chuyển tới nhiều nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

Chính thức hủy giải vô địch Hà Lan vì dịch COVID-19 Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đã quyết định hủy giải bóng đá VĐQG Hà Lan mùa giải 2019-2020. Đây là giải đấu bóng đá thứ hai tại châu Âu bị hủy bỏ kết quả vì dịch COVID-19.

Nhiều 'ông lớn' có thể mất suất dự Champions League Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cảnh báo việc hủy tư cách tham dự Champions League và Europa League của các câu lạc bộ, nếu mùa giải vô địch quốc gia bị huỷ mà không có phương án xem xét kết quả hợp lý.

Trong khi các giải đấu bóng đá lớn ở châu Âu phải hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19, Bundesliga đã lên kế hoạch trở lại vào đầu tháng 5 tới. Theo tính toán của ban tổ chức, mỗi trận đấu sẽ có tối thiểu 322 người tham dự, chia là 3 nhóm khác nhau.Nhóm một bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ trọng tài, lực lượng an ninh, nhân viên y tế, nhặt bóng và phóng viên ảnh. Tính tổng cộng, có 98 người thuộc nhóm này. Đây là nhóm người chính tạo ra trận đấu.Nhóm hai là lực lượng vòng ngoài bao gồm đội ngũ an ninh, cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên CLB, truyền thông, các công ty truyền hình hay kĩ thuật VAR. Có tổng cộng 115 người thuộc nhóm 2.Nhóm ba là lực lượng an ninh, kĩ thuật VAR - truyền hình và nhân viên SVĐ làm việc bên ngoài sân. Nhóm này dự kiến có khoảng 109 người.Để trận đấu có thể diễn ra, ban tổ chức Bundesliga còn có nhiều quy định khắt khe khác để đảm bảo an toàn cho những người tham dự. Đặc biệt, các cầu thủ sẽ phải xét nghiệm và có thể phải đeo khẩu trang khi thi đấu.Theo nguồn tin của Spiegel Sport, trận đấu thậm chí phải dừng lại nếu có cầu thủ tuột khẩu trang. Các cầu thủ cũng được yêu cầu không chạm tay vào khẩu trang và thay khẩu trang mới sau mỗi 15 phút. Để trận đấu diễn ra suôn sẻ, Bundesliga đang tìm kiếm một đơn vị thiết kế, sản xuất khẩu trang đặc biệt cho các cầu thủ, đảm bảo an toàn mà không lo tuột ra khi họ chạy nước rút, tranh chấp hoặc đánh đầu.Nếu kế hoạch của Bundesliga được chính phủ Đức thông qua, giải đấu này sẽ trở lại vào ngày 9/5 tới. Hiện tại, Bundesliga mùa giải 2019-2020 vẫn còn 9 vòng đấu và tổng cộng 82 trận đấu chưa diễn ra.

