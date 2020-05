Cầu thủ cá độ, U21 Đồng Tháp 'tan tác' sau án phạt của VFF

Quảng cáo

Huỳnh Văn Tiến được cho là cầu thủ cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại giải U21 quốc gia 2019. Cụ thể, trong bản tường trình, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận đã cùng một số cầu thủ Đồng Tháp bàn nhau đánh cược trên mạng. Số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc, Tiến chia cho nhiều cầu thủ trong đội. Không chỉ dính hoạt động tiêu cực ở giải U21 quốc gia, Huỳnh Văn Tiến (sinh năm 1999), còn bị xác định có hành vi tiêu cực ở cả giải hạng Nhì.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, báo chí lên tiếng, LĐBĐVN (VFF) mới đây đã phải vào cuộc. Theo quyết định kỷ luật do Ban Kỷ luật VFF đưa ra hôm qua, Huỳnh Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 năm. Quyết định của VFF nêu rõ đây là án phạt do hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc của Huỳnh Văn Tiến liên quan đến bóng đá trong trận đấu giữa 2 đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp ngày 19/6/2019 tại sân Thành Long 1 (TP Hồ Chí Minh).

Cũng do hoạt động tham gia cá độ, đánh bạc ở trận đấu trên, 10 cầu thủ khác của U21 Đồng Tháp cũng chịu án phạt 2,5 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức gồm: Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh.

Theo một quan chức Ban kỷ luật VFF, quyết định của VFF được đưa ra dựa theo các quy định trong bóng đá đối với Huỳnh Văn Tiến và các cầu thủ Đồng Tháp. Trong trường hợp cơ quan điều tra phát hiện các tình tiết mới cần thiết xử lý hình sự, những cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi rất đau lòng khi phải đưa ra án phạt như vậy. Nhưng nếu không nghiêm, các cầu thủ trẻ sẽ hỏng hết. Xây dựng một đội bóng rất khó khăn nhưng cầu thủ không giữ mình, đó là chuyện hết sức đáng tiếc”, vị này nói.

Theo giới bóng đá, các trận đấu ở giải trẻ và giải hạng Nhất, hạng Nhì thường không được dư luận chú ý, dễ nảy sinh tiêu cực.

Nguyên Phong