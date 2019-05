Cầu thủ Việt kiều nào lọt vào ‘mắt xanh’ HLV Park Hang Seo?

HLV Park Hang Seo vừa qua đã đích thân sang Na Uy để kiểm tra tiền đạo Alexander Đặng, đang khoác áo CLB Nest-Sotra. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo này chưa thực sự gây ấn tượng với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, thông tin của Tiền Phong cho biết, ông Park Hang Seo và VFF đang cân nhắc rất nghiêm túc khả năng triệu tập một cầu thủ Việt kiều khác, thủ môn Filip Nguyễn vào đội tuyển Việt Nam, đang chơi bóng ở Czech. Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, mẹ người Czech. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Liberec Slovan ở giải VĐQG Czech. Filip Nguyễn sở hữu chiều cao 1,9m, được đào tạo bóng đá từ năm 9 tuổi ở Học viện bóng đá ABC Branik Praha. Các con số thống kê ở mùa giải 2019 cho thấy, Filip Nguyễn đang trong tốp 5 thủ môn hàng đầu ở giải VĐQG Czech.

Theo tìm hiểu, tại King’s Cup 2019 sắp tới, HLV Park Hang Seo sẽ chưa gọi cầu thủ Việt kiều nào vào đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ tiền đạo Mạc Hồng Quân đang thi đấu cho Than Quảng Ninh. Phong độ của Mạc Hồng Quân tại V-League vừa qua thực sự ấn tượng và nếu không có gì bất ngờ, anh chắc chắn sẽ có tên trong danh sách triệu tập của ông Park tháng 9 tới. Kể từ đầu mùa giải tới nay, Mạc Hồng Quân liên tục toả sáng trong màu áo đội bóng đất mỏ. Anh hiện đã có 3 bàn thắng sau 10 trận, kém 1 bàn so với số bàn thắng tiền đạo Văn Toàn ghi cho HAGL. Trong tốp các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League tính tới sau vòng đấu thứ 9, đứng trên Mạc Hồng Quân và Văn Toàn chỉ có các ngoại binh như Walsh Chevaugh (HAGL, 7 bàn), Jermie Lynch (Hải Phòng, 6 bàn) hay Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội, 6 bàn). Thể lực, khả năng tì đè của Mạc Hồng Quân đều rất tốt. Anh đồng thời cũng được đánh giá cao bởi lối thi đấu năng nổ, nhiệt tình. Đây là một trong những lý do khiến Mạc Hồng Quân được trọng dụng dưới thời HLV Toshiya Miura.

“Thực ra Mạc Hồng Quân vẫn được các HLV đánh giá tốt, đặc biệt về thể hình, thể lực và lối chơi năng nổ, nhiệt tình. Tuy nhiên có một thời gian, cậu ấy không thực sự tập trung vào chuyên môn. Vừa qua Quân đang đạt phong độ tốt và rất cố gắng. Nếu duy trì phong độ hiện tại thì HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ tạo cơ hội để cậu ấy chứng minh khả năng trên tuyển Việt Nam”-một lãnh đạo VFF chia sẻ.

Với trường hợp Filip Nguyễn, như trên đã nói, anh sẽ không có tên tại King’s Cup 2019 sắp diễn ra tại Thái Lan. Lý do đây chỉ là giải giao hữu, và thời gian để thực hiện các thủ tục cho phép Filip Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng không đủ. Mặc dù vậy, VFF và HLV Park Hang Seo đang lên kế hoạch để triệu tập anh vào đội tuyển Việt Nam, tham dự Vòng loại World Cup 2022, bắt đầu từ tháng 9 tới. Khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm (Muangthong United) sẽ có đối thủ cạnh tranh thực sự ở khung thành tuyển Việt Nam.

Vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết là Filip Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam. VFF trong khi đó khẳng định, Filip Nguyễn sẽ chỉ được triệu tập nếu có nguyện vọng, khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, cũng như đáp ứng yêu cầu chuyên môn của HLV Park Hang Seo. Đây cũng là 2 tiêu chí ông Park Hang Seo đặt ra đối với các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, ngày 1/6 tới đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Nếu không có gì thay đổi, ở đợt tập trung này, HLV Park Hang Seo sẽ gọi cả 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài về nước gồm Lương Xuân Trường (Buriram United, Thái Lan), Công Phượng (Incheon United) và Đặng Văn Lâm (Muangthong United, Thái Lan).

Nguyên Phong