Chế nhạo CĐV, Mourinho suýt bị tẩn trên sân Juve

Ở chuyến làm khách trước Juventus trong khuôn khổ bảng H, Champions League 2018/19 diễn ra vào rạng sáng nay, M.U đã bị lép vế hoàn toàn khi để đối thủ kiểm soát bóng 55% và tung ra 23 cú dứt điểm về phía khung thành. Không những vậy, họ còn là đội để thủng lưới trước và người lập công cho đội chủ nhà là siêu sao Cristiano Ronaldo (65’).



Thế nhưng, nhờ vào pha làm bàn cực đẹp từ chấm đá phạt trực tiếp của Juan Mata (86’) và tình huống đá phản lưới nhà từ Sandro (90’), M.U đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Juventus. Qua đó, chính thức có màn “trả thù ngọt ngào” cho trận thua 1-0 ở trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford.



Chứng kiến điều này, HLV Jose Mourinho đã tỏ ra cực kỳ vui mừng. Có lẽ, cũng chính điều đó khiến ông không thể kiềm chế được bản thân khi có hành vi chế nhạo các CĐV của Juventus.

- Video: Mourinho mỉa mai CĐV Juventus. Nguồn: The Sun.

Leonardo Bonucci gây hấn với Mourinho.

Rất may là các cầu thủ khác cùng ban huấn luyện đội bóng đã có mặt kịp thời để ngăn chặn tình huống ẩu đả có thể xảy ra. Tuy vậy, đôi bên vẫn “lời qua tiếng lại” cho đến khi Mourinho rời sân.Theo tờ The Sun, nguyên nhân khiến Mourinho có hành vi này là do ông bị các CĐV Juventus la ló, chửi bới, thậm chí là sỉ nhục trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Đó là chưa kể, một vài người còn có những lời lẽ lăng mạ gia đình “Người đặc biệt” khiến ông không thể kiềm chế bản thân.