CLB Hà Nội đối diện án 'treo sân' đến hết mùa sau vụ bắn pháo sáng

Thiếu trách nhiệm

Hôm qua, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết, vụ đốt pháo sáng khiến một khán giả nữ bị thương trên sân Hàng Đẫy mang tính chất nghiêm trọng. Trước trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định, Ban điều hành giải và ban tổ chức (BTC) sân Hàng Đẫy đã họp về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu. Các bên liên quan đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể như tăng cường an ninh, bố trí cửa từ…nhưng CLB Hà Nội đã chủ quan, buông lỏng các biện pháp an ninh.

“Ngay trước trận, nhận thấy công tác an ninh không triển khai đúng kế hoạch, VPF đã đôn đốc và nhắc nhở, đồng thời gửi công văn xin hỗ trợ từ VFF. Đáng tiếc là vụ việc vẫn xảy ra”, ông Trần Anh Tú chia sẻ. Người đứng đầu VPF cũng khẳng định, Ban điều hành giải đã tổng hợp tài liệu, đánh giá mức độ và chuyển sang Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xử lý.

Cũng trong hôm qua, CLB Hà Nội đã tổ chức họp báo sau sự việc. Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao T&T đã lên tiếng nhận trách nhiệm: “Là người đứng đầu Công ty T&T, BTC sân, tôi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nữ CĐV bị chấn thương cũng như các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở trận đấu. Phần nào sai sót trong việc tổ chức, chúng tôi xin nhận. Án phạt như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ. Chúng tôi đã họp, rút kinh nghiệm sâu sắc, kiểm điểm ban tổ chức sân. Chúng tôi mong người hâm mộ, cổ động viên chung tay để ngăn cản các hành vi xấu xảy ra trên sân bóng”.

Lý giải việc cổ động viên quá khích đem nhiều pháo sáng vào sân Hàng Đẫy mà lực lượng an ninh không phát hiện ra, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Đây là thiếu sót ở biện pháp kỹ thuật trong việc kiểm tra. Không phải bởi chi phí lắp cửa từ đắt mà do trong thời gian này, ở Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện nên BTC sân không thể tăng cường các cửa kiểm soát an ninh. Cũng bởi lý do này nên việc tăng cường lực lượng an ninh, an toàn không đáp ứng cho trận đấu”.

Ðối diện án phạt “treo sân” hết mùa

Trả lời PV Tiền Phong hôm qua, Trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết: “Chúng ta đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Quan điểm cá nhân của tôi là sẽ phải xử lý thật nặng với sự cố diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy, đối với cá nhân và các bên liên quan. Chúng tôi đã xem xét băng hình và báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và sẽ đưa ra án phạt sớm nhất”. Ông Vũ Xuân Thành cũng xác nhận, vụ việc liên quan đến sức khoẻ và tính mạng của người hâm mộ nên có thể phải xử lý hình sự.

Đây không phải là lần đầu tiên sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng đốt pháo ở V-League mùa này. Trước đó, CĐV Hải Phòng cũng đã nhuộm đỏ sân Hàng Đẫy bằng pháo sáng trong chuyến làm khách tại vòng 6 V-League 2019 diễn ra tối 21/4. Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt CLB Hà Nội 70 triệu đồng và treo sân Hàng Đẫy một trận. Tuy nhiên, sau khi đội bóng Thủ đô có công văn xin giảm án, Ban Giải quyết khiếu nại VFF đã hủy án treo sân Hàng Đẫy hai ngày sau đó.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này, CLB Hà Nội chắc chắn sẽ đối diện án phạt nặng hơn. V-League còn 4 vòng, CLB Hà Nội còn 2 trận sân nhà gặp đội Viettel tại vòng 23 (19/9) và Quảng Nam tại vòng 25 (6/10). Gần như chắc chắn, sân Hàng Đẫy sẽ bị treo trong hai trận còn lại của mùa giải.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: “Nếu hình thức kỷ luật trước đấy chưa đủ sức răn đe, chúng tôi sẽ cân nhắc ra quyết định kỷ luật khác để phù hợp và hướng tới giải đấu tốt hơn. Theo điều lệ, khi có án kỷ luật, các đơn vị đều có quyền khiếu nại. Ban giải quyết khiếu nại căn cứ theo quy định của VFF, cũng như xem xét quá trình ra án của ban kỷ luật để có thể có quyết định khác biệt với ban kỷ luật. Đây là cơ chế được điều lệ VFF quy định và tôn trọng tính độc lập của các ban”.