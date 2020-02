Công Phượng ghi bàn ra mắt, các đội bóng Việt Nam khởi đầu gian nan

Ở trận ra quân tại AFC Cup 2020 ngày 11/02, CLB TP.HCM đã cầm hòa đội chủ nhà Yangon United với tỷ số 2-2. Những phút cuối cùng ở hiệp 1 của trận đấu, từ đường chuyền thông minh của đồng đội, Công Phượng đã đánh đầu tinh tế và ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút xứ Nghệ, sau hơn 1 năm kể từ lần ghi bàn vào lưới tuyển Jordan ở VCK Asian Cup 2019 hồi tháng 1 năm ngoái.

Diễn ra cùng ngày, trận đấu ra quân trên sân của Bali United (Indonesia), Than Quảng Ninh đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-4. Thất bại này khiến Than Quảng Ninh tạm xếp thứ 3 tại bảng G.

CLB TP.HCM đặt mục tiêu cao tại AFC Cup 2020

Trong khi đó, CLB Than Quảng Ninh sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân nhà Cẩm Phả ngày 14/04 gặp CLB Svay Riêng, sau đó là CLB Bali United Pusam và Ceres Negros lần lượt vào ngày 29/04 và 13/05. Khác với CLB TP.HCM, CLB Than Quảng Ninh sẽ gặp khó khăn ngay từ vòng bảng khi gặp phải những đối thủ được dự đoán rất khó chơi. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh vẫn có nhiều cơ sở để tự tin. Đội bóng miền Bắc có bản sắc riêng trong lối chơi của mình. Nếu thi đấu đúng với khả năng của mình, việc vượt qua vòng bảng và đi sâu hơn nữa tại AFC Cup 2020 hoàn toàn có thể xảy ra với Than Quảng Ninh.

CLB Hà Nội tại AFC Cup 2019

Sau thành công của Hà Nội FC năm 2019, vị thế của bóng đá Việt Nam cấp CLB ít nhiều thay đổi. Chính các đội bóng khi có cơ hội tham dự sân chơi châu lục đều quyết tâm giành thành tích cao nhất. Sự thay đổi đó xuất phát từ việc các đại diện của Việt Nam tự tin hơn rất nhiều mỗi khi tham dự sân chơi lớn như giải châu Á. Trên hết, hình ảnh của bóng đá Việt Nam từ cấp đội tuyển đến CLB chính là động lực, niềm tự hào lớn, và tất cả đều quyết mang vinh quang về cho Tổ quốc.

AFC Cup là một trong những giải đấu cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất Châu Á và được người hâm mộ đón nhận. Giải được tổ chức thường niên bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từ năm 2004. Năm nay, giải quy tụ 36 đội, chia làm 9 bảng, vòng bảng dành cho các câu lạc bộ Việt Nam sẽ kéo dài từ 11/02 đến 13/05/2020.

Tập đoàn Ô tô Toyota là đơn vị tài trợ các giải bóng do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức như Giải vô địch các Câu lạc bộ bóng đá châu Á (AFC Champions League), Cúp AFC (AFC Cup), Giải vô địch các CLB Bóng đá Futsal AFC (AFC Futsal Championship) trong suốt hơn 10 năm qua. Qua các hoạt động này, Toyota mong muốn đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá tại các Quốc gia châu Á.

Cùng với Tập đoàn, tại các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2020 ở Việt Nam, Toyota Việt Nam sẽ đồng hành cũng CLB và người hâm mộ đến xem các trận đấu, góp phần khơi dậy tinh thần yêu thể thao của người dân Việt Nam, tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu hăng say, đạt kết quả tốt. Những thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được thời gian qua và tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ cả nước chính là động lực để Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của người Việt.

Hướng đến các thành tích xa hơn của bóng đá Việt Nam tại đấu trường lớn, đại diện công ty Toyota Việt Nam bày tỏ tâm huyết phát triển bóng đá Việt Nam: “Vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam đang từng bước khẳng định mình ở đấu trường châu Á. Chúng tôi tin tưởng bằng nỗ lực của tập thể, sức mạnh đoàn kết của dân tộc, CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục khẳng định thực lực trong trận các trận đấu sắp tới và mở ra cơ hội tiến vào những vòng sau. Đó sẽ là đền đáp xứng đáng cho những kỳ vọng của người hâm mộ mà mỗi người làm thể thao, mỗi đơn vị gắn các hoạt động của mình vì sự phát triển của thể thao nước nhà như Toyota Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện”.

Lịch thi đấu vòng bảng của CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh:

Bảng F:

Ngày thi đấu Đội nhà Đội khách SVĐ 11/02/2020 Yangon United TP. Hồ Chí Minh Thuwunna 25/02/2020 Hougang United TP. Hồ Chí Minh Bishan 10/03/2020 TP. Hồ Chí Minh Toyota Lào Thống Nhất 15/04/2020 Toyota Lào TP. Hồ Chí Minh Quốc gia Mới 29/04/2020 TP. Hồ Chí Minh Yangon United Thống Nhất 13/05/2020 TP. Hồ Chí Minh Hougang United Thống Nhất

Bảng G: