Cúp Quốc gia vắng khán giả

HAGL lấy lại niềm tin

Vòng 1 Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018 đã khởi tranh vào chiều qua với một loạt cặp đấu trên các sân cỏ cả nước. Cặp đấu đáng chú ý nhất diễn ra trên sân vận động Pleiku giữa chủ nhà HAGL và đội khách Quảng Ninh.

Đội bóng đất mỏ đặt mục tiêu vào tốp 3 Nuti Café V-League 2018. Sau 5 trận, Quảng Ninh đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, ngang bằng đội dẫn đầu CLB Hà Nội nhưng thua chỉ số phụ. Đây có vẻ là nguyên nhân chính khiến Quảng Ninh tung ra đội hình chính vắng nhiều cầu thủ chủ chốt ở trận đấu chiều qua.

Mặc dù vậy, điều này có vẻ như không đủ để bao biện cho thất bại nặng nề 0-5 của Quảng Ninh trước HAGL. Đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức có nhiều lý do để nỗ lực hơn so với Quảng Ninh. HAGL vừa nhận trận thua đậm 0-5 trước CLB Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 V-League trên sân vận động Hàng Đẫy hôm 5/4. Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Tăng Tiến ở cuối hiệp 1 là bước ngoặt dẫn tới trận thua của HAGL. Việc bầu Đức ra quyết định không đăng ký thi đấu Tăng Tiến hết giai đoạn 1 V-League càng khiến không khí ở đội bóng phố núi trở nên nặng nề.

Trong bối cảnh trên, chiến thắng 5-0 trước Quảng Ninh có ý nghĩa rất tích cực, giúp HAGL lấy lại niềm tin. Càng tốt hơn khi ở trận đấu chiều qua, tiền đạo Công Phượng đã lấy lại cảm giác ghi bàn. Anh là người ấn định chiến thắng 5-0 cho HAGL với pha đi bóng xộc thẳng vòng cấm Quảng Ninh trước khi dứt điểm tinh tế hạ thủ môn Tuấn Linh. Bốn bàn thắng còn lại của HAGL được ghi do công của Văn Toàn, Xuân Trường và Rimario. Tiền đạo Rimario lập một cú “đúp” ở các phút 46 và 70, còn Văn Toàn là người mở tỉ số cho HAGL ngay phút thứ 10.

Vắng khán giả

Cúp Quốc gia không được các đội bóng coi trọng như V-League. Thêm vào đấy, việc các lượt trận hôm qua diễn ra vào ngày thứ Hai đầu tuần khiến lượng khán giả càng vắng hơn.

Theo thống kê của BTC, trận đấu giữa HAGL và Quảng Ninh có khoảng 6.000 CĐV. Con số này vẫn rất khá nếu so với cặp đấu giữa Long An và CAND trên sân Long An, khi chỉ có vỏn vẹn 500 khán giả. Một trận đấu khác cũng chỉ tầm đấy CĐV là TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp trên sân vận động Thống Nhất. Thu hút được đông CĐV nhất lại là trận đấu trên sân Bình Định giữa chủ nhà Bình Định và Viettel khi có tới 10.000 CĐV. Trận này, đội chủ nhà Bình Định giành chiến thắng 1-0.

Tuy nhiên nếu cần lấy một ví dụ điển hình thì phải kể tới trận đấu của CLB Hà Nội với Đắk Lắk trên sân vận động Hàng Đẫy. Mới trước đó vào chiều 5/4, sân Hàng Đẫy còn chật cứng người xem với lượng CĐV đạt con số kỷ lục 20.000 ở trận đấu giữa CLB Hà Nội với HAGL. Chiều qua, sân Hàng Đẫy lại trở về với cảnh “vắng như chùa bà Đanh” quen thuộc. Có vẻ như các CĐV bóng đá Hà Nội vừa no nê với “bữa tiệc” giữa đội nhà với HAGL, nên trận đấu hôm qua tại Cúp Quốc gia không còn mấy hấp dẫn. Sân vắng, trận đấu lại không quan trọng, cầu thủ hai bên cứ đá đi, đá lại, hết thời gian 2 hiệp chính vẫn hoà nhau 0-0. Đôi bên rốt cuộc phải dẫn nhau tới loạt luân lưu để phân định thắng bại. Cuối cùng đội chủ sân Hàng Đẫy cũng có được chiến thắng 4-2 để góp mặt ở vòng đấu tiếp theo.

Bốn trận đấu ở V-League năm nay, Công Phượng chơi mờ nhạt và chưa ghi được bàn thắng nào. Việc Công Phượng ghi bàn trở lại, dù ở cúp Quốc gia là tín hiệu tốt đối với HAGL trong bối cảnh anh là chủ lực của đội bóng. Ở mùa giải trước, Công Phượng ghi được 7 bàn thắng, có 7 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp công lớn vào kết quả của đội bóng.

Nguyên Phong