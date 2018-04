Floyd Mayweather tái đấu Conor McGregor vì 300 triệu USD

Theo tờ Daily Mail, Mayweather đã xác nhận anh “hoàn toàn chắc chắn” trở lại võ đài để so găng một lần nữa với võ sĩ UFC người Ireland Conor McGregor.

Cụ thể, Mayweather đang thảo luận với kênh truyền hình CBS về các vấn đề thương quyền của trận đấu này. Theo đó, nếu tái đấu Conor McGregor, Mayweather sẽ nhận được thù lao là 300 triệu USD. Võ sĩ người Mỹ tuyên bố: “Nghe có vẻ điên rồ. Nhưng tôi là Floyd Mayweather. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn”.

Trước đó, Floyd Mayweather đấu với Conor McGregor theo thể thức quyền Anh trị giá gần 1 tỷ USD hồi tháng 8/2017. Khi đó, tay đấm người Mỹ đã giành chiến thắng knock-out ở hiệp thứ 10. Sau chiến thắng, Floyd Mayweather tuyên bố giải nghệ nhưng gần đây, cả hai võ sĩ đã xúc tiến cho trận tái đấu.

Tuy nhiên, trong một sự kiện mới đây, Conor McGregor đã bị cảnh sát New York (Mỹ) tạm giữ do tấn công chiếc xe chở các thành viên trong đoàn của võ sĩ Khabib Nurmagomedov trước một trận đấu tại New York.

Conor McGregor đang bị nhà chức trách cáo buộc tội “hành hung người khác nơi công cộng và có hung khí”.

Nếu bị kết tội, Conor McGregor có thể phải ngồi tù và lỡ trận tái đấu với Mayweather. Nhưng có vẻ như võ sĩ người Ireland sẽ dàn xếp ổn thỏa (nhiều khả năng anh sẽ chịu nộp một khoản phạt lớn) để có thể thoát án tù và đấu với Mayweather.