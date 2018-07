Ghi HIO, tay golf nhận thưởng một căn hộ

Với điểm HIO này, golf thủ Ngô Văn Dũng nhận giải thưởng là 1 căn hộ Mã G5 1811 thuộc dự án Five Star Kim Giang, trị giá hơn 3 tỷ đồng (Nội thất cơ bản, bao gồm VAT, không bao gồm kinh phí bảo trì) do Công ty TNHH Five Star Kim Giang (thuộc Tập đoàn GFS) tài trợ.

Chia sẻ niềm vui của mình, golfer Ngô Văn Dũng đã đóng góp 300 triệu đồng cho Hội golf Hà Nội để làm từ thiện cũng như góp phần vào sự phát triển của phong trào golf Việt Nam.

Giải "Vô địch các CLB Golf Hà Nội" quy tụ hơn 400 golfer đến từ 34 CLB golf trên địa bàn Hà Nội. Mỗi CLB gồm 12 thành viên, thi đấu trong 2 vòng (6 golfer mỗi đội thi đấu trong 1 vòng).

CLB Golf G-L 9295 trở thành tân vương của giải đấu. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, với tổng điểm cắt +25, CLB Golf G-L 9295 đã chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải đấu. Có cùng tổng điểm cắt 25, nhưng với tổng Gross kém hơn đội vô địch, CLB Golf Vinaconex đã giành ngôi Á Quân.

Trong khi đó, CLB Golf Style cán đích ở vị trí thứ 3 với tổng điểm cắt +28. ĐKVĐ mùa thứ nhất, CLB Golf Times City and Friends xếp hạng 4 với tổng điểm cắt +31.

Queen Club- CLB nữ duy nhất của giải đấu, cũng là Á Quân của giải đấu mùa trước, với những gương mặt nổi bật như Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Thảo My hay Nguyễn Thị Vân Anh đã không thể giúp CLB lặp lại được thành tích cũ và chỉ xếp hạng 11 chung cuộc.

Top 10 CLB trong giải đấu năm nay sẽ được chọn để tham gia thi đấu tại Giải vô địch các CLB toàn quốc được diễn ra vào tháng 10. Đội vô địch sẽ được BTC đài thọ toàn bộ chi phí thi đấu trong giải tới.

Trọng Đạt