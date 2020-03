Giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha bị tạm hoãn vì cầu thủ...bóng rổ

Quảng cáo

Chiều nay, Real Madrid thông báo một cầu thủ bóng rổ của họ đã dương tính với Covid-19. Do đội bóng rổ và bóng đá của Real Madrid sử dụng chung trung tâm huấn luyện Real Madrid City, nên ban lãnh đạo CLB này buộc phải áp dụng biện pháp kiểm dịch mạnh.Real Madrid cho biết họ sẽ đóng cửa sân tập, cách ly toàn bộ các thành viên của đội bóng rổ và bóng đá ngay lập tức. Các nhân viên làm việc tại Real Madrid City trong những ngày gần đây cũng phải cách ly. Điều này có nghĩa các trận đấu bóng rổ và bóng đá của Real Madrid buộc phải hoãn lại.Cùng lúc với thông báo của Real Madrid, La Liga cũng thông báo tạm hoãn hai vòng đấu vì lý do kiểm dịch. Ban tổ chức La Liga thông báo: “Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bao gồm việc kiểm dịch, cách ly đang tiến hành tại Real Madrid và nguy cơ ở các CLB khác, La Liga cho rằng đã đến lúc bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong việc phòng chống dịch Covid-19. Do đó, La Liga đồng ý hoãn giải đấu, ít nhất là trong 2 vòng tiếp theo”.“Quyết định hoãn giải đấu sẽ được đánh giá lại sau khi các CLB hoàn tất việc kiểm dịch và phụ thuộc vào các tình huống liên quan có thể xảy ra”.Như vậy, La Liga trở thành giải đấu lớn thứ 2 tại châu Âu phải tạm hoãn do ảnh hưởng của Covid-19. Trước đó, Serie A đã hoãn thi đấu đến ngày 3/4 vì Covid-19 bùng phát tại Italia.

A Phi