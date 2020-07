Hà Nội thắng Hải Phòng trong ngày rực pháo sáng

Quảng cáo



Các chuyến làm khách của Hải Phòng trước Hà Nội tại Hàng Đẫy nhiều mùa giải qua luôn diễn ra hết sức nóng bỏng, cả trên khán đài và dưới sân cỏ. Chính vì vậy trước cuộc chạm trán giữa hai đội tối nay, BTC sân vận động Hàng Đẫy đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh rất kỹ lưỡng, với nhiều lớp trong và ngoài sân.

Theo thông tin từ CLB Hà Nội, tổng cộng có khoảng 500 nhân viên an ninh được triển khai ở trận đấu hôm qua. Từ 16h chiều, an ninh đã lắp cổng từ ở khu vực trên đường Trịnh Hoài Đức, kiểm soát để ngăn CĐV mang pháo sáng cũng như các vật cấm khác vào sân. Chó nghiệp vụ cũng được huy động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố. Để vào sân, các CĐV phải qua 2 lần cửa kiểm tra an ninh rất gắt gao.

Nỗ lực của BTC giải đã hạn chế tối đa khả năng gây rối của các khán giả quá khích, dù không ngăn chặn được triệt để việc CĐV đội khách sử dụng “đặc sản” pháo sáng. Trước trận đấu, nhiều CĐV Hải Phòng đã diễu hành các đoạn phố quanh sân vận động Hàng Đẫy. Họ đốt pháo sáng, rải tiền âm phủ trên đường Nguyễn Thái Học trước khi vào sân.

Trong trận đấu, một số pháo sáng đã được đốt ở khu vực CĐV đội khách. Thậm chí, khán giả quá khích còn ném pháo sáng xuống sân.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Trước trận đấu chúng tôi đã lường trước diễn biến có thể rất nóng. Chính vì vậy BTC sân đã triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên tôi cho rằng vấn đề còn cần xuất phát từ ý thức của các CĐV. Cho dù có làm chặt tới mấy thì cũng khó có thể ngăn chặn triệt để các đối tượng quá khích, có ý đồ quấy rối cho dù đa số CĐV Hải Phòng đều cuồng nhiệt, yêu bóng đá”.

Trở lại với chuyên môn trận đấu, cả Hà Nội và Hải Phòng đều buộc phải thắng để theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Với Hà Nội là cuộc đua vô địch, trong khi Hải Phòng cần một chiến thắng để duy trì cơ hội trụ hạng.

Như thường lệ, Hà Nội vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất tốt của mình khi sớm dồn ép Hải Phòng ngay từ đầu trận đấu. Tuy nhiên, lối chơi tử thủ của đội khách đã khiến Quang Hải và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn. Đội khách thậm chí có cơ hội ăn bàn với tình huống dứt điểm rất nguy hiểm của Diego Silva ở phút 23 khiến thủ môn Tấn Trường vất vả cản phá. Cơ hội tốt nhất của Hà Nội trong hiệp 1 là pha dứt điểm không thành công của Rimario ở phút 28 trong tư thế đối mặt với thủ môn Văn Toản sau một pha phản công bên cánh phải.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục gia tăng sức ép nhưng các cơ hội tiếp tục trôi qua mũi giày Văn Quyết và các đồng đội. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ có được bàn thắng nhờ pha phản lưới nhà của Mạnh Hùng ở phút 73 và 1-0 cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng. Chiến thắng trước Hải Phòng giúp Hà Nội chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi thắng lợi, đồng thời rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Sài Gòn FC xuống còn 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cũng ở lượt đấu diễn ra hôm qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn với chiến thắng ấn tượng 1-0 trước Tp Hồ Chí Minh với pha làm bàn duy nhất của ngoại binh Bruno. Đây là trận đấu sân Hà Tĩnh cũng gần như không còn chỗ trống cổ vũ cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Ở trận đấu còn lại, HAGL đánh bại Quảng Nam 3-1 để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tiểu Phùng