HLV Chelsea nói Mourinho là 'kẻ tiểu nhân'

"Tôi nghĩ khi bạn đưa ra những bình luận kiểu thế, những bình luận mang tính xúc phạm người khác mà không biết sự thật thì bạn là tiểu nhân", Antonio Conte nói về Jose Mourinho trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 giữa Chelsea và Norwich ở vòng ba Cup FA tối 6/1.



Đây là phát ngôn mang tính gây hấn mới nhất của Conte nhắm đến Mourinho sau khi bị HLV của Man Utd mỉa mai là "thằng hề". Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Mourinho nói: "Tôi thừa nhận từng mắc nhiều sai lầm ở ngoài sân, dù đã cố gắng hạn chế. Nhưng dù sao, tôi không bao giờ bị phạt vì dàn xếp tỷ số".



Phát biểu này công kích Conte một cách rõ ràng vì HLV người Italy từng bị phạt bốn tháng khi cầm quân tại Juventus ở mùa giải 2012-2013 vì không tố giác vụ dàn xếp tỷ số ở đội bóng cũ Siena. Năm 2016, tòa án tuyên bố Conte vô tội.



"Khi nào đến trận gặp Man Utd nhỉ? Chúng tôi có thể ngồi lại trong một căn phòng để cố gắng giải thích những bình luận đó. Tôi không biết ông ta có sẵn sàng gặp tôi trong một căn phòng chỉ có hai người hay không. Tôi không bất ngờ về những bình luận của ông ta. Ông ta cần phải hiểu rõ bản thân nói gì vì ông ta mắc chứng đãng trí", Conte nói.



Cựu HLV Juventus nhiều lần mỉa mai đồng nghiệp là "tiểu nhân" và khẳng định Mourinho là kẻ chuyên đi soi mói quá khứ của người khác.



"Việc tôi bị cấm bốn tháng do không nộp báo cáo là có thật. Nhưng sau khi kháng cáo, tòa án đã trả lại sự trong sạch cho tôi. Trước khi đưa ra những bình luận kiểu đó, bạn phải rất cẩn trọng vì nó thể hiện bạn là tiểu nhân. Trong quá khứ, nhiều lần ông ta thể hiện bản thân là tiểu nhân. Hiện tại, ông ta chắc chắn là tiểu nhân và tương lai cũng thế. Tôi xem ông ta là tiểu nhân và là một người có lý lịch nghèo nàn", Conte nói.



Vào tháng 2/2017, Mourinho mặc một chiếc áo in dòng chữ "CR" để bày tỏ sự ủng hộ với Claudio Ranieri - người bị Leicester sa thải dù giúp đội này vô địch Ngoại hạng Anh. Conte xem đây là hành động giả tạo của Mourinho.



"Tôi nhớ là Mourinho từng xúc phạm Ranieri về khả năng dùng tiếng Anh của ông ấy. Rồi khi Ranieri bị sa thải, Mourinho mặc áo in tên ông ấy. Thật là hành động giả tạo. Tôi nghĩ lúc đó ông ta bị đãng trí. Khi già thì hay như thế, tôi và bạn cũng vậy. Nếu bạn muốn đấu với người này, cố gắng triệt hạ người đó. Rồi hai năm sau, bạn lại muốn giúp anh ta vì điều đó tốt cho bạn, tốt cho lý lịch của bạn", Conte mỉa mai.

