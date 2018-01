HLV Conte 'bật đèn xanh' cho 2 ngôi sao ra đi

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 đã mở cửa, thế nhưng HLV Antonio Conte của Chelsea không có ý định tăng cường thêm nhân sự. Thay vào đó, chiến lược gia người Italia này lại sẵn sàng cho phép những cầu thủ không còn mặn mà đóng góp cho đội bóng ra đi.

“Tôi từng là một cầu thủ, tôi hiểu rõ nếu ai đó lo lắng về suất dự World Cup”, HLV Conte trả lời cuộc họp báo mới đây trước vòng 22 Premier League, khi Chelsea sẽ phải làm khách tại Emirates của Arsenal. “Tôi cũng hiểu rằng giữ cho cầu thủ hạnh phúc và vui vẻ hợp tác là điều rất quan trọng và đây phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và tôi cũng hiểu khi ai đó muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn.

“Tôi muốn cầu thủ của mình phải thật thoải mái và vui vẻ trong nội bộ bởi có những cầu thủ không hạnh phúc sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, đến cả nhân viên của tôi và tôi không thích điều này. Nếu có thể tránh được trường hợp này, tôi sẽ làm mọi cách để tránh”, nhà cầm quân người Italia.

Trường hợp mà HLV Conte đề cập tới vốn đã có tiền lệ khi mà Diego Costa – một công thần thật sự ở 2 danh hiệu Premier League ở 3 mùa gần nhất đã phải nhận số phận bị cô lập để rồi tìm đường về Atletico Madrid. Còn trong thời điểm hiện tại? Đó là Michy Batshuayi và David Luiz.

Michy Batshuayi chỉ mới có hai lần đá chính từ đầu mùa và ngay cả khi Alvaro Morata chấn thương thì chân sút người Bỉ cũng chẳng có cơ hội thi đấu bởi HLV Conte dùng Eden Hazard như “số 9 ảo”. Về phần David Luiz, trung vệ người Brazil mất suất thi đấu vào tay của Andreas Christensen. Dù cho chính HLV Conte khẳng định Luiz không đi đâu trong tháng Giêng này và vấn đề chỉ là chấn thương, nhưng ngay cả những fan “The Blues” lạc quan nhất cũng đang lo lắng thật sự cho việc mất Luiz chỉ là thời gian.

Mùa này, Real sa sút rất nhiều so với mùa trước và theo như Cristiano Ronaldo thì đó là do CLB đã thực hiện chính sách chuyển nhượng sai lầm và nhiều cầu thủ không còn thực sự phù hợp với đội bóng. Với lý do đó, CR7 đã quyết định can thiệp vào công cuộc mua sắm của đội bóng.