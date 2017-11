Kim Sơn làm dậy sóng đường đua xanh

Ngày thi đấu thứ 2 (11/11), ở chung kết 200m tự do lứa tuổi 14-15, Kim Sơn tranh tài cùng 7 VĐV khác. Kình ngư 15 tuổi cán đích đầu tiên với thời gian 1:52.33, phá sâu kỷ lục do VĐV người Thái Lan Sarit Tiewong thiết lập hồi năm 2010 (1:54.35). Trưởng bộ môn bơi Việt Nam Đinh Việt Hùng hôm qua chia sẻ, thành tích trên của Kim Sơn hiện đạt chuẩn A tham dự Olympic trẻ 2018 diễn ra ở Argentina.

Tuy nhiên, kình ngư 15 tuổi chính thức có tên hay không còn phụ thuộc vào thành tích thi đấu của các VĐV khác ở những giải quốc tế có tính chuẩn Olympic trẻ trong thời gian tới. Ngoài HCV 200m tự do, Kim Sơn còn đoạt HCV, phá kỷ lục ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp với thời gian 4:28.19, phá kỷ lục cũ là 4:30.94 do đàn anh Trần Duy Khôi thiết lập hồi năm 2012. Bên cạnh đó, Kim Sơn còn giành HCV cự ly 100m ếch (1:05.24), HCV tiếp sức 4x100 m tự do (3:31.82).

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, Kim Sơn thể hiện sự vượt trội khi giành tới 4 HCV và 2 HCB, phá 2 kỷ lục. Đáng chú ý, nội dung 400 m tự do, kình ngư sinh năm 2002 cán đích đầu tiên với thời gian 3:56.46, xô đổ kỷ lục 4:01.01 do đồng đội Huy Hoàng nắm giữ. Cự ly 200 m hỗn hợp, Kim Sơn về nhất với thời gian thành tích 2:06.47, đánh bại kỷ lục cũ của Trần Duy Khôi lập được hồi năm 2012. Ngoài ra, Kim Sơn còn giành thêm 2 HCV đồng đội (4x100m tự do nam nữ, 4x200m tự do nam) và 2 HCB cá nhân (50m ếch, 100m bướm).

Kim Sơn nổi lên ở giải bơi vô địch thế giới tại Hungary cuối tháng 7 khi phá kỷ lục SEA Games của Lâm Quang Nhật nội dung 1.500m. Sau đó, kình ngư 15 tuổi thăng hoa với 2 tấm huy chương ngay lần đầu dự SEA Games 29 ở Malaysia hồi tháng 8. Đáng chú ý, tấm HCV ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại 14 năm, đưa Kim Sơn trở thành “kỷ lục gia” trẻ tuổi bậc nhất làng thể thao khu vực.

Ông Nguyễn Khánh Hoàng, cha của Kim Sơn chia sẻ, Kim Sơn yêu thích bơi lội từ nhỏ, gia đình sẵn sàng đầu tư cho con có được môi trường tập luyện tốt nhất để phát triển thành tích. Với những gì đã đạt được, Kim Sơn hứa hẹn sẽ mang thêm nhiều chiến tích về cho bơi lội Việt Nam trong tương lai.

Huyền Mai