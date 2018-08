Kình ngư Ánh Viên - Người có 'thần kinh thép'

Cuốn sách "Ánh Viên - From zero to hero" như một cuốn phim về hành trình trưởng thành của kình ngư Ánh Viên, từ thuở "lội lạch" trước sân nhà đến khoảnh khắc "chạm vàng" tại các kỳ đại hội thể thao ĐNA của "nàng tiên cá" làng bơi lội Việt Nam. Sách do hai nhà báo thể thao Đặng Hoàng và Đinh Hiệp chấp bút, Saigon Books và NXB Lao Động ấn hành.

"Ánh Viên đã nổi tiếng nhiều năm qua, nên không vì có thêm quyển sách này mà Ánh Viên sẽ nổi tiếng hơn. Chúng tôi thực hiện cuốn sách như là một sự đánh động thực trạng tai nạn đuối nước xảy ra rất nhiều ở nước ta, và cũng là góp phần vào việc cải biến ngành bơi nước nhà", tác giả Đinh Hiệp chia sẻ.