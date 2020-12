Lịch thi đấu Champions League 9/12: Real trốn chạy 'tử thần'

Ở Champions League mùa này, bảng D là bảng đấu tạo ra bất ngờ lớn nhất. Tính tới trước loạt trận hạ màn, bảng đấu này chưa xác định đội đi tiếp và cả 4 đội bóng đều còn cơ hội đoạt vé dự vòng 1/8. Không phải Real Madrid hay Inter Milan, 2 đội bóng bị đánh giá thấp hơn là M'Gladbach và Shakhtar Donetsk mới là những người đang dẫn đầu và có ưu thế lớn hơn.



Cục diện bảng B trở nên rất phức tạp khi ở lượt trận trước, Real Madrid phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Shakhtar Donetsk. Mặc dù vậy, với 7 điểm sau 5 lượt trận, thầy trò Zidane vẫn còn quyền tự quyết trong tay. Họ đã tạm vượt qua 'lưỡi hái tử thần' nhờ 2 chiến thắng quan trọng trước Inter Milan.



Nếu đánh bại M'Gladbach ở trận đấu hạ màn đêm nay, Real Madrid sẽ giành vé đi tiếp. Ngược lại, nếu để thua, thầy trò Zidane sẽ phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng đấu bảng. Nếu bị Gladbach cầm hòa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ đi tiếp với điều kiện đủ là Shakhtar Donetsk không có điểm trước Inter Milan ở trận cùng giờ.

Ở lượt đi, Real Madrid chỉ có được kết quả hòa 2-2 trên sân của M'Gladbach. Ở trận tái đấu rạng sáng mai, thầy trò Zidane đã bị đẩy vào thế đường cùng. Ở tình thế như vậy, đội bóng giàu truyền thống nhất ở đấu trường Champions League hoàn toàn có thể tạo nên sức bật mạnh mẽ, nhất là khi họ vừa có được chiến thắng quan trọng trên sân của Sevilla ở giải quốc nội.Khác với Real Madrid, cánh cửa đi tiếp của Inter Milan hẹp hơn rất nhiều bởi đội bóng Italia mới chỉ có 5 điểm, hiện đứng cuối bảng B. Để tiếp tục cuộc chơi, thầy trò Antonio Conte buộc phải đánh bại Shakhtar Donetsk, đồng thời hy vọng Real Madrid để thua M'Gladbach ở trận cùng giờ.Cũng ở loạt trận rạng sáng mai, bảng A sẽ xác định tấm vé còn lại (sau Bayern Munich). Suất đi tiếp sẽ phụ thuộc vào kết quả cặp đấu giữa RB Salzburg và Atletico Madrid. Do hơn đối thủ 2 điểm nên Atletico Madrid chỉ cần 1 kết quả hòa. Ngược lại, đội bóng của Áo buộc phải giành 3 điểm để tiếp tục chuyến phiêu lưu ở Champions League mùa này.Ở bảng C, cục diện đã sớm ngã ngũ sau loạt trận thứ 5. Với 13 điểm, Man City đã đi tiếp với ngôi đầu. Tấm vé còn lại thuộc về Porto (10 điểm). Ở lượt trận hạ màn rạng sáng mai, thầy trò Pep Guardiola sẽ tiếp đón Marseille với tính chất của một trận đấu thủ tục. Trận đấu còn lại là màn so tài giữa Olympiacos và Porto trên đất Hy Lạp.Ở bảng D, Liverpool đã đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu bảng do hơn đội xếp thứ 2 (Atalanta) 4 điểm. Ở trận hạ màn rạng sáng mai, thầy trò Klopp sẽ đá trận thủ tục với Midtjylland, đội bóng đã chính thức bị loại do chỉ có 1 điểm sau 5 lượt trận. Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ được quyết định ở màn so tài trực tiếp giữa Ajax và Atalanta. Do hơn đối thủ 1 điểm nên Atalanta chỉ cần hòa để đi tiếp. Ngược lại, đội bóng của Hà Lan buộc phải ca khúc khải hoàn để tạo nên cú lật đổ.