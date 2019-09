Lộ diện 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2019

Quảng cáo

Hồi cuối tháng 7, FIFA đã công bố danh sách 10 đề cử cho giải "Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới" năm 2019 (The Best). Ngay sau đó, cuộc bầu chọn giải thưởng được tiến hành. Những người có quyền bỏ phiếu là nhà báo, đội trưởng và HLV các đội tuyển quốc gia thành viên của FIFA. Ngoài ra, người hâm mộ cũng góp phần quyết định giải thưởng này bằng 25% tổng phiếu bầu trực tuyến.Sau một tháng bầu chọn, FIFA đã xác định được 3 cái tên dẫn đầu. Không bất ngờ khi đó là Van Dijk, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những người cũng lọt vào danh sách cuối cùng của giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do UEFA bầu chọn vừa qua.Năm 2019 không có các giải đấu lớn như World Cup hay Euro, nên Champions League được xem là thước đo quan trọng nhất cho các giải thưởng cá nhân. Chính vì thế, Van Dijk đã giành chiến thắng vượt trội trước Messi và Ronaldo ở giải thưởng do UEFA tổ chức. Hiện tại, trung vệ người Hà Lan tiếp tục được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải The Best của FIFA.Ngoài giải cầu thủ nam xuất sắc nhất, FIFA cũng đã chốt danh sách đề cử ở nhiều giải thưởng khác. Ở hạng mục HLV bóng đá nam xuất sắc nhất, HLV Jurgen Klopp đã có tên cùng 2 người đồng nghiệp ở Premier League là Pep Guardiola và Mauricio Pochettino. Trong khi đó, thủ thành Alisson sẽ tranh giải người gác đền xuất sắc nhất cùng Ederson và Ter Stegen.Một giải thưởng được quan tâm khác là bàn thắng đẹp nhất năm (giải Pukas), Lionel Messi sẽ cạnh tranh với Juan Fernando Quintero và Daniel Zsori. Ở giải thưởng dành cho nữ, ngôi sao tuyển Anh Lucy Bronze sẽ cạnh tranh với hai ngôi sao Mỹ, Alex Morgan và Megan Rapinoe.

A Phi