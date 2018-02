Lộ diện tình mới của kiều nữ quần vợt Sharapova

Vui duyên mới

Sau khi phải dừng bước từ vòng 3 của giải Australian Open vừa qua, Sharapova đã bay sang Los Angeles nghỉ ngơi. Masha không đi một mình. Tay vợt xinh đẹp mà bao fan tơ tưởng bị bắt gặp sánh đôi với một anh chàng bảnh bao. Cả hai diện đồ khá “ton sur ton” với nhau. Trang Tennis World tiết lộ đây chính là bồ mới của Sharapova. Họ đã bí mật hẹn hò được một thời gian.

Anh chàng may mắn đang sở hữu trái tim Sharapova có thể lạ mặt với các fan quần vợt nhưng lại là gương mặt quen thuộc với giới sưu tập tranh: Alexander Gilkes. Gilkes sinh năm 1979, mang quốc tịch Anh và đặc biệt sành sỏi trong lĩnh vực buôn bán tranh. Vào năm 2011, Gilkes đồng sáng lập nhà đấu giá trực tuyến Paddle8.

Sharapova và Gilkes sánh đôi ở sân bay Los Angeles

Gilkes quen hai anh em hoàng tử William và Henry từ thời còn học ở ngôi trường Eton danh giá trước đây. Đến giờ, họ vẫn giữ quan hệ khá thân thiết với nhau. Đáng chú ý, Gilkes từng có thời cặp kè với cô em Pippa của công nương Kate Middleton.

Năm 2012, Gilkes kết hôn với nhà thiết kế thời trang Misha Nonoo. Nhưng đến năm 2016 thì họ ly dị mà không giải thích lý do gì về sự đổ vỡ bất ngờ này. Thời điểm ấy, Gilkes tâm sự rằng Misha vẫn là tình yêu duy nhất, rằng tim anh chưa có ai khác và anh hi vọng có thể rung động trước một ai khác trong tương lai. Giờ thì mọi người đã biết người khiến con tim Gilkes vui trở lại chính là Sharapova.

Hiện chưa rõ chàng bén duyên nàng trong hoàn cảnh nào. Chỉ thấy một số fan nhận xét trông Sharapova và Gilkes khá xứng đôi.

Gilkes đã trải qua một đời vợ.

Lắm tình cũ

So với Gilkes, Sharapova trẻ hơn 8 tuổi. Sharapova cũng chưa từng trải qua hôn nhân như Gilkes. Nhưng về tình trường mà nói, hoa hậu quần vợt cũng chẳng hề kém cạnh về kinh nghiệm, nếu không muốn nói là hơn.

Trước khi yêu Gilkes, Sharapova đã vắt vai ít nhất 4 cuộc tình với các nhân vật nổi tiếng gồm ca sỹ Adam Levine, nhà sản xuất phim Charlie Ebersol, ngôi sao bóng rổ Sasha Vujacic và tay vợt Grigor Dimitrov. Chưa kể, cô còn bị đồn có thời hẹn hò chớp nhoáng với cựu tay vợt Andy Roddick nữa.

Sharapova yêu nhiều nhưng cuối cùng đều đứt gánh giữa chừng. Trong cuốn tự truyện “Unstoppable: My Life So Far”, Sharapova có chia sẻ về 2 cuộc tình dang dở với Vujacic và Dimitrov. Cô cho biết lý do chia tay Vujacic sau 3 năm hẹn hò là vì không chịu đựng được thói gia trưởng của tay ném bóng rổ nổi tiếng người Slovenia này. Vujacic đòi kiểm soát mọi chuyện của Sharapova và hay khó chịu trước thực tế cô nổi tiếng hơn anh. Ngay sau khi vô địch giải French Open 2012, Sharapova gửi lời cảm ơn tới rất nhiều người nhưng không đả động gì tới Vujacic cả. Đó là thông báo gián tiếp về chuyện họ đường ai nấy đi.

Sharapova từng có thời hạnh phúc bên Dimitrov.

Với “phi công” Dimitrov, Sharapova không thể tiếp tục hẹn hò vì cô không thể hi sinh cho tay vợt điển trai người Bulgaria này. Dimitrov muốn Sharapova toàn tâm toàn ý làm hậu phương cho anh. Nhưng Sharapova thì còn sự nghiệp riêng, còn phải tập trung cho những trận đấu, giải đấu của riêng cô. Sharapova đúc kết cô và Dimitrov đã gặp đúng người, chỉ là không đúng thời điểm trong cuộc đời họ mà thôi.

Một bóng hồng khác cũng từng được ví như hoa hậu quần vợt, Ana Ivanovic đã ổn định gia đình cùng tiền vệ Bastian Schweinsteiger sau nhiều bận lận đận đường tình. Nhiều fan hi vọng đường tình duyên của Sharapova từ nay sẽ thôi trắc trở.

Chưa cho người yêu “lên sóng” Dù đã lộ hình ảnh sánh đôi với nhau ở sân bay Los Angeles, cả Sharapova và Gilkes vẫn hết sức kín tiếng về mối quan hệ của mình. Họ chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về chuyện này. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Sharapova và Gilkes cũng chưa để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào về chuyện hẹn hò với nhau.

