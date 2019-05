Man City: 'Thiên đường' thứ 4

Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, hiếm có mùa giải nào, cuộc đua vô địch hấp dẫn và kịch tính như mùa năm nay. Phải chờ tới khi vòng 38 khép lại, danh tính của “nhà vua” mới được xác định.



Do đó, ở vòng đấu cuối, Ban tổ chức giải đã phải mang huy chương tới cả 2 sân Falmer Stadium (nơi diễn ra trận đấu giữa Brighton với Man City) và Anfield (nơi Liverpool tiếp Wolverhampton).

Khi bóng lăn ở vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh, cuộc đua vô địch chỉ nóng bỏng tới phút thứ 27 trên sân sân Falmer Stadium. Thời điểm đó, Brighton bất ngờ vượt lên dẫn trước Man City nhờ bàn mở tỷ số của Glenn Murray. Còn tại Anfield, Liverpool dẫn trước Wolverhampton 1-0.

Một phút sau đó, Sergio Aguero gỡ hòa 1-1 cho Man City. Thế rồi lần lượt Aymeric Laporte (38'), Riyad Mahrez (63') "nổ súng", đưa Man xanh trở lại thế thượng phong trong cuộc đua vô địch ở vòng đấu hạ màn. Và phút thứ 74, khi Ilkay Gundogan dứt điểm tung lưới Brighton, nâng tỷ số lên 4-1, cuộc đua vô địch chính thức kết thúc. "Ngôi vua" Ngoại hạng Anh đã chắc chắn trong tay thầy trò Pep Guardiola.

Khi trọng tài cất còi kết thúc trận đấu trên sân Anfield, Liverpool vượt qua Wolverhampton với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Sadio Mane vào các phút 17 và 81. Nhưng chiến thắng đó chỉ còn mang ý nghĩa an ủi với The Kop. Họ có 97 điểm sau 38 trận đấu, kém đúng 1 điểm so với ngôi vô địch của Man City.



Đội bóng thành phố Cảng vẫn chưa thể đăng quang trong kỷ nguyên Premier League. Sau 29 năm chờ đợi, các CĐV Liverpool lại thêm một lần phải... đợi chờ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của Pep Guardiola lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019

Có nhiều tiếc nuối cho Liverpool nhưng cũng phải thừa nhận Man City hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô địch mùa 2018-2019.

Ở giai đoạn đầu mùa giải, Chelsea thi đấu thăng hoa dưới thời tân HLV Maurizio Sarri và thường xuyên tranh giành vị trí dẫn đầu với Man City và Liverpool. Tuy nhiên, kể từ vòng 6, “The Blues” đã bắt đầu sa sút. Từ thời điểm đó, Man City và Liverpool đã tạo ra một cuộc đua "song mã" tới ngôi vô địch.



Trong giai đoạn giữa mùa giải, Man City có thời điểm thất thế hơn. Họ bị Liverpool bỏ xa tới 5 điểm (kết thúc vòng 24). Thế nhưng, kiên trì và nhẫn nại, cùng với thứ bóng đá khoa học và giàu ý tưởng, đoàn quân của Pep Guardiola dần thu hẹp cách biệt với đối thủ để rồi tạo ra một cuộc bám đuổi đầy kịch tính trên ngôi đầu bảng.

Trước vòng đấu cuối, Man City dẫn đầu với 95 điểm, hơn Liverpool 1 điểm. Và thầy trò HLV Pep Guardiola đã tận dụng tốt lợi thế đó để lên ngôi vô địch bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Brighton.

Những con số luôn có tính thuyết phục. Thống kê chỉ ra rằng trong 2 mùa bóng, Man xanh đã giành tới 198 điểm sau 76 trận ở Ngoại hạng. Trong đó, mùa trước Man City đăng quang với điểm số kỷ lục 100. Còn mùa này, họ bảo vệ thành công ngôi vô địch với 98 điểm.



Như vậy, đây là lần thứ 4 trong lịch sử, Man City lên ngôi vô địch Premier League. Thành tích này chỉ kém M.U (13 lần), Chelsea (5 lần).

Man City lần thứ 4 vô địch Ngoại hạng Anh Ở vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh tối nay, Man City dễ dàng đánh bại Brighton với tỷ số 4-1, dập tắt mọi hy vọng đua tranh ngôi vô địch của Liverpool. Chiến thắng thứ 14 liên tiếp đã giúp thầy trò Pep Guardiola bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa 2018-2019. Đây cũng là lần thứ 4 trong lịch sử, Man xanh vô địch Ngoại hạng Anh.

Bảo Tuấn