Man Utd may mắn nhất giải Ngoại hạng Anh

Nghiên cứu được ESPN, Intel và Đại học Bath cùng tham gia thực hiện. Theo đó, Man Utd là đội may mắn nhất giải. Trong khi đó, Liverpool là đội đen đủi nhất.Cụ thể, Liverpool mất đến 12 điểm vì những bàn thắng không hợp lệ và các quyết định sai lầm của trọng tài. Ngược lại, Man Utd có thêm 6 điểm nhờ các yếu tố tương tự.Man City cũng khá may mắn khi được hưởng lợi thêm 3 điểm. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến vị trí số 1 của đội chủ sân Etihad. Mùa trước, Man City giành tròn 100 điểm, hơn Man Utd đến 19 điểm và vô địch sớm 5 vòng đấu.Về cơ bản, các vị trí ở top đầu thay đổi nhỏ và không tạo ra khác biệt lớn. Liverpool sẽ giành vị trí á quân, Man Utd xuống hạng 4 trong khi Tottenham vẫn đứng thứ 3. Arsenal và Chelsea cũng đổi vị trí cho nhau nhưng vẫn nằm ngoài top 4 và không có vé tham dự Champions League.Ở nhóm cuối bảng mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Theo kết quả nghiên cứu, Stoke City sẽ trụ hạng nếu không chịu thiệt thòi từ các quyết định sai lầm của trọng tài. Thay thế họ, Huddersfield mới là đội phải xuống hạng cùng West Brom và Swansea.Trong khi đó, Brighton là đội có chênh lệch vị trí cao nhất. Họ có thể tăng đến 6 bậc nếu không đen đủi và nhận thêm 10 triệu bảng tiền thưởng. Ngược lại, Leicester City sẽ tụt 5 bậc và mất 9 triệu bảng tiền thưởng nếu không may mắn.

A Phi