Mike Tyson hạ gục đối thủ trong 8 giây bằng cú đấm khủng khiếp

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson đã trải qua tuổi thơ dữ dội. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, phần lớn thời thơ ấu của ông trải qua các khu ổ chuột, nơi đầy rẫy tội phạm và tệ nạn.

Để sinh tồn trong môi trường như thế, Mike Tyson đã lì lợm từ rất nhỏ và không ngại trả đòn mỗi khi gặp chuyện trên đường phố.

Khi nhập học tại trường Tryon cho nam sinh tại Johnstown, New York, khả năng quyền Anh của Tyson đã được phát hiện ở đó do Bobby Stewart, một nhân viên tư vấn trung tâm giam giữ vị thành niên và cựu võ sĩ quyền Anh.



Chính Bobby Stewart là người giới thiệu Tyson cho HLV Cus D'Amato, người đưa “võ sĩ thép” nổi tiếng toàn nước Mỹ và thế giới sau đó.



Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc và đầy cảm hứng của Cus D'Amato, Mike Tyson trưởng thành vượt bậc. Năm 15 tuổi, ông xuất chiến tại Thế vận hội trẻ 1981 và lập tức gây chấn động. Trong trận chung kết, Mike Tyson chỉ cần đúng 8 giây để hạ knock-out Joe Cortez và giành huy chương vàng nội dung đấm bốc hạng nặng.



Đoạn video cho thấy tố chất khủng khiếp của Mike Tyson. Thể hình to lớn nhưng Tyson di chuyển và ra đòn với tốc độ nhanh đáng sợ. Kết hợp với phong cách thi đấu có phần hoang dã, ông khiến đối thủ không có thời gian trở tay.



Đây được xem là trận đấu chính thức mở ra sự nghiệp huy hoàng và đầy tranh cãi của Mike Tyson sau đó.

