Mourinho sắp tái chiến với Antonio Conte ở Serie A?

Hai CLB hàng đầu ở Serie A là Inter Milan và AS Roma đang lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới và dường như họ cùng chung ý tưởng khi chọn người dẫn dắt là mục tiêu đầu tiên.Cụ thể, trong khi Inter Milan đang muốn có sự phục vụ của Antonio Conte thì Roma lại gửi đề nghị tới HLV Jose Mourinho. Theo tờ L'Equipe, đội chủ sân Olimpico còn thảo sẵn một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để mời chào “Người đặc biệt”.Tuy vậy, Mourinho dường như không mặn mà lắm với việc dẫn dắt AS Roma khi khẳng định rằng, ông chỉ chuyển tới sân Olimpico làm việc khi đội bóng có suất dự Champions League mùa tới. Và với việc đang xếp ở vị trí thứ 5 tại Serie A mùa này, “The Yellow and Reds” rất khó đáp ứng yêu cầu của cựu HLV M.U.Cũng theo tờ L'Equipe, mục tiêu mà HLV Jose Mourinho đang nhắm tới là chuyển tới dẫn dắt PSG. Thế nhưng, đội bóng Pháp dường như không muốn thay thế Thomas Tuchel để đổi lấy một người từng thất bại ở M.U.Trong khi đó, cách đây ít ngày, Giám đốc điều hành của Inter - Capppe Marotta đã có buổi gặp mặt với Antonio Conte để mời chiến lược gia người Italia về Giuseppe Meazza làm việc. Theo tờ Il Tempo, bản hợp đồng này nhiều khả năng sẽ được ký kết khi Inter hứa sẽ tăng lương cho nhà cầm quân 49 tuổi thêm 3 triệu euro/năm.

Bảo Tuấn

L'Equipe