Mourinho sợ Lukaku mất phong độ vì quá cơ bắp

Tờ The Sun cho biết Lukaku đã tăng hơn ba cân kể từ khi gia nhập Man Utd với giá 97 triệu đôla. Tuy nhiên, lý do không liên quan tới chế độ ăn uống hay bởi thói quen có hại. Các bác sĩ khẳng định lượng mỡ trong cơ thể Lukaku ở mức thấp so với cơ bắp.



Việc cơ bắp tăng trưởng một mặt tốt cho các VĐV, nhưng mặt khác, lại gây hại ở những môn thể thao đòi hỏi vận động cường độ cao trong thời gian dài như bóng đá. Cơ bắp tăng cao khiến cơ thể nặng nề, khiến VĐV đánh mất tốc độ và khả năng duy trì thể lực tới hết trận đấu.



HLV Mourinho được cho là đã yêu cầu Lukaku điều chỉnh lại chế độ tập luyện, thay vì tăng cường cơ bắp thì phải gia tăng tốc độ.



Lukaku chỉ ghi bốn bàn kể từ giữa tháng 10, trải qua 19 trận. Phong độ nghèo nàn của chân sút chủ lực là một trong những lý do chính khiến Man Utd thất thế trước Man City và đã bị bỏ xa tới 15 điểm. Trong 10 trận đầu tiên cho Man Utd, Lukaku có phong độ làm bàn đáng nể với tối thiểu mỗi bàn một trận.



Man Utd đang trải qua chuỗi ba trận không thắng, trong đó có thất bại gây sốc ở Cup Liên đoàn trước Bristol City. Cuối tuần này họ sẽ gặp Southampton trước khi đối đầu đội bóng cũ của Lukaku là Everton.

