M.U công bố liền 4 tân binh trong ngày cuối chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2020 ở châu Âu đã kết thúc vào hôm qua (5/10). Ở thời điểm chót, mọi đội bóng đều nỗ lực tăng cường nhân sự và Man Utd cũng đã kịp hoàn tất và công bố 4 bản hợp đồng. Trong đó, Edinson Cavani và Alex Telles là 2 thương vụ đáng chú ý nhất.



Man Utd không mất phí trong thương vụ Edinson Cavani bởi tiền đạo người Uruguay mới chia tay PSG sau mùa giải 2019-20 theo dạng tự do. Chân sút 33 tuổi này đã đặt bút kí hợp đồng 1 năm với sân Old Trafford kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Chi tiết hợp đồng không được Man Utd tiết lộ nhưng theo báo giới Anh, Cavani sẽ được hưởng mức lương khá hậu hĩnh ở Old Trafford (10 triệu bảng/mùa).



Mặc dù đã ở tuổi 33 nhưng Cavani vẫn được đánh giá là bản hợp đồng chất lượng của Man Utd. Trong 7 mùa giải khoác áo PSG, chân sút người Uruguay đã ghi tổng cộng 200 bàn thắng sao 301 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trong hè này, El Matador đã liên hệ với nhiều CLB nhưng cuối cùng quyết định cập bến Man Utd.



Ngoài Cavani, Man Utd cũng đã kịp hoàn tất thủ tục đón hậu vệ Alex Telles của Porto với mức giá khoảng 15 triệu euro. Hậu vệ người Brazil đã kí hợp đồng 4 năm kèm tùy chọn gia hạn 1 năm với sân Old Trafford. Với 26 bàn thắng và hơn 50 kiến tạo trong 5 mùa giải khoác áo Porto, Telles được đánh giá rất cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Man Utd đã theo đuổi Telles sau khi thất bại trong cuộc chiến giành hậu vệ Sergio Reguilon với Tottenham.



Cũng trong ngày cuối chuyển nhượng, Man Utd còn kí hợp đồng với tài năng trẻ Facundo Pellistri của Penarol (Uruguay). Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này đã đặt bút kí bản hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn 1 năm với sân Old Trafford. Theo nhiều nguồn tin, M.U đã phải chi 10 triệu euro cho thương vụ này.



Trước khi cập bến Old Trafford, Pellistri từng nhận được sự quan tâm lớn của Real Madrid, Juventus và Atletico Madrid. Tuy nhiên, M.U cũng đã theo sát tài năng trẻ này từ năm 2017. Đây là thương vụ được Quỷ đỏ nhắm cho tương lai. Tuy vậy, nếu thể hiện tốt, sao trẻ Uruguay hoàn toàn có thể khoác áo đội 1 của HLV Solskjaer ngay mùa giải này.



Bản hợp đồng thứ 4 được Man Utd công bố trong ngày cuối chuyển nhượng là Amad Traore (Atalanta). Theo báo giới Anh, Quỷ đỏ sẽ phải chi 41 triệu euro cho thương vụ này, trong đó có 21 triệu euro phát sinh theo các điều khoản kí kết trong hợp đồng. Do gặp vấn đề về hộ chiếu và giấy phép lao động nên Traore không thể đến Old Trafford ngay hè này. Thay vào đó, tài năng trẻ này sẽ gia nhập Man Utd trong tháng 1/2021.



Amad Traore được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất học viện đào tạo trẻ của Atalanta. Thậm chí, cầu thủ này được ví von là "Messi mới" nhờ sở hữu các phẩm chất tương đồng, từ kĩ thuật, tốc độ cho tới khả năng dứt điểm ấn tượng. Ở mùa giải trước, Traore đã ghi bàn chỉ 4 phút sau khi vào sân ra mắt đội 1 Atalanta.



Như vậy, Man Utd đã khép lại kì chuyển nhượng mùa hè năm 2020 với 5 tân binh. Trước đó, Quỷ đỏ đã chiêu mộ tiền vệ Donny van de Beek (Ajax Amsterdam). Trong ngày cuối chuyển nhượng, ngoài việc đón 4 tân binh, HLV Solsa cũng đã để 2 hậu vệ ra đi là Chris Smalling (tới Roma) và Diogo Dalot (tới Milan).

Nguyên Khang