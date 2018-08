M.U mất bộn tiền nếu sa thải HLV Mourinho

Theo đánh giá của một số chuyên gia, Jose Mourinho là một trong những HLV có nguy cơ mất việc cao nhất trước thềm Premier League 2018-2019. Lý do vì HLV người Bồ Đào Nha thể hiện thái độ rất tiêu cực trong chuyến du đấu Mỹ của Man Utd.Ngoài ra, việc "Quỷ đỏ" chi tiêu dè xẻn, không đáp ứng yêu cầu của Mourinho cũng khiến nhiều người tin rằng HLV 55 tuổi này sẽ “làm loạn” tại Old Trafford. Trong quá khứ, Mourinho từng 3 lần bị sa thải trong mùa giải thứ 3 dẫn dắt một CLB (2 lần với Chelsea và 1 lần với Real Madrid).Theo The Sun, BLĐ Man Utd cũng tính đến khả năng phải chia tay giữa đường với Mourinho khi cài điều khoản đền bù ở mức thấp nhất có thể. Cụ thể, Man Utd vừa ký hợp đồng với Mourinho đến năm 2020 nhưng họ chỉ mất 12 triệu bảng (khoảng 9 tháng tiền lương) nếu sa thải HLV người Bồ ngay trong mùa giải này.Đây tất nhiên vẫn là số tiền rất lớn, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc Man Utd phải đền bù đủ tiền lương đến tháng 6 năm 2020 cho Mourinho theo hợp đồng lao động.Nguồn tin thân cận với Man Utd cho biết: “Vụ sa thải Van Gaal mang lại kinh nghiệm đau đớn cho CLB. Họ không muốn chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, đặc biệt khi Mourinho được hưởng lương vượt xa những gì ông ấy đang làm ở Old Trafford”.Vào đêm thứ 6 tới, Man Utd sẽ đá trận khai mạc Premier League, gặp Leicester City ở sân nhà Old Trafford. Nếu mất điểm, Quỷ đỏ có nguy cơ rơi vào khủng hoảng thực sự sau giai đoạn chuẩn bị tệ hại.

A Phi