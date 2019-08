M.U mua thành công 'thần đồng' bóng đá Pháp

Quảng cáo

M.U đã vượt qua 3 đối thủ nước Anh là Arsenal, Tottenham và Leicester để có Hannibal Mejbri. Quỷ đỏ phải trả AS Monaco 9,4 triệu bảng để sở hữu tiền vệ 16 tuổi được đánh giá đầy triển vọng này. AS Monaco cũng đã xác nhận thông tin này đồng thời gửi lời chúc Hannibal Mejbri gặt hái thành công trong tương lai.



Hannibal Mejbri sẽ chính thức chuyển đến đầu quân cho M.U vào tháng 1/2020, thời điểm tiền vệ được coi là “thần đồng” bóng đá Pháp đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp (17 tuổi). Hannibal Mejbri sinh ngày 21/1/2003.

M.U đạt được thỏa thuận mua 'thần đồng' bóng đá Pháp

Trước khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Hannibal Mejbri, M.U đã mời tiền vệ này sang trung tâm Carrington thử việc. Theo tờ Mirror, 2 cầu thủ người Pháp của M.U là Martial và Paul Pogba đã góp công lớn giúp Quỷ đỏ chiêu mộ thành công Hannibal Mejbri vì họ đã thuyết phục tài năng trẻ đồng hương chuyển đến đội chủ sân Old Trafford thay vì gia nhập Arsenal, Leicester City hoặc Tottenham.



Hannibal Mejbri gia nhập AS Monaco với giá 1 triệu bảng vào hè 2018. Hannibal Mejbri từ chối ở lại ký hợp đồng chuyên nghiệp với AS Monaco sau khi gia đình ngôi sao trẻ này cáo buộc đội bóng Ligue 1 đã “phá vỡ thỏa thuận 2 bên từng đạt được”.

Tiền vệ 16 tuổi chưa từng đá cho đội 1 AS Monaco trận nào nhưng đã thi đấu 8 trận cho đội U16 Pháp và ghi 1 bàn, pha lập công vào lưới Bờ Biển Ngà vào tháng 4/2019.

Bảo Tuấn

Mirror