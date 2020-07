M.U phải chồng đủ 100 triệu bảng nếu muốn có Sancho

Quảng cáo

Jadon Sancho là mục tiêu chuyển nhượng số một của M.U ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ngôi sao 20 tuổi người Anh vừa có mùa giải bùng nổ với Dortmund, ghi được 20 bàn thắng và kiến tạo 20 bàn khác sau 44 lần ra sân. Anh được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình mà HLV Ole Solskjaer đang xây dựng tại Old Trafford.Theo các nguồn tin uy tín ở Anh, Sancho rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập M.U. Cựu cầu thủ của Man City sẽ ưu tiên đến Old Trafford nếu Quỷ đỏ giành được vé dự Champions League mùa tới.Tuy nhận được “đèn xanh” từ Sancho, nhưng M.U vẫn gặp khó khăn lớn ở thương vụ này về vấn đề phí chuyển nhượng. Theo The Times, Dortmund định giá Sancho 100 triệu bảng và từ chối giảm mức giá này bất chấp cuộc khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19 gây ra.Phía Dortmund đã nói thẳng với M.U về chuyện này, hoặc họ chi đủ 100 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Sancho, hoặc không có gì cả. Đội á quân Đức cũng không chấp nhận các đề nghị trao đổi cầu thủ hoặc cắt bớt phí chuyển nhượng vào các điều khoản thưởng theo thành tích của Sancho.Mức giá 100 triệu bảng là rào cản lớn với M.U ở thời điểm này. Cách đây chưa lâu, phó chủ tịch điều hành M.U xác nhận họ đã mất một khoản doanh thu đáng kể vì dịch COVID-19, bao gồm tiền vé vào sân, tiền bán đồ lưu niệm. Trong báo cáo tài chính mới nhất, số nợ ròng của M.U cũng tăng phi mã vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính vì thế, Quỷ đỏ sẽ không thể bạo chi trên thị trường chuyển nhượng như những năm trước.Chưa kể, M.U vẫn chưa chắc có vé dự Champions League mùa sau. Đội bóng của Ole Solskjaer đang đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh, bằng điểm với Leicester City nhưng kém hiệu số bàn thắng thua. Trong trường hợp không giành được vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu, M.U sẽ mất 25 triệu bảng từ nhà tài trợ Adidas.

