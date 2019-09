Nạn nhân vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bình phục tốt

Quảng cáo

Chị Huyền Anh (công tác tại báo Nhi Đồng) là người đã bị trúng pháo sáng do CĐV Nam Định đốt ở trận đấu với giữa CLB Nam Định với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, vòng 23 V-League 2019. Do vết thương nặng, chị Huyền Anh đã được chuyển tới bệnh viện Xanh Pôn để phẫu thuật, điều trị.

Chiều 16/9, đại diện Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tới thăm hỏi, động viên chị Huyền Anh tại bệnh viên. Được biết, sau khi phẫu thuật, vết thương của chị Huyền Anh đang tiến triển tốt, sức khoẻ cũng đã ổn định trở lại. Chủ tịch HĐQT VP Trần Anh Tú đã hỏi thăm, gửi quà động viên chị Huyền Anh.

Đại diện VPF hỏi thăm sức khoẻ và động viên chị Huyền Anh tại bệnh viện chiều 16/9.

Trước đó ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện CLB Hà Nội và trung vệ Duy Mạnh cũng đã tới bệnh viên thăm hỏi sức khoẻ chị Huyền Anh. Phía CLB Hà Nội sau đó nhận thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời cho biết sẽ siết chặt an ninh ở các trận đấu của đội sắp tới.

Liên quan vụ việc, ngày 14/9 công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại sân vận động Hàng Đẫy. Thông báo của công an Tp Hà Nội hôm nay cho biết, công an Đống Đa đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 2 đối tượng: Vũ Trung Trực (sinh năm 1984) và Trần Đắc Chương (sinh năm 2001), đều ở Nam Định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tiểu Phùng