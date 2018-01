Nếu không phải Mourinho, ai sẽ dẫn dắt M.U?

Hơn 4 năm qua, M.U đã làm mọi cách để lấp đầy khoảng trống mà Sir Alex Ferguson để lại. Đầu tiên là David Moyes, theo sự chỉ định của chính Sir Alex. Nó đã thất bại toàn tập và “Người được chọn” ra đi sau 10 tháng.



Ban lãnh đạo M.U quyết định chuyển sang giải pháp Louis van Gaal, HLV dày dạn kinh nghiệm và từng dẫn dắt những CLB tên tuổi như Ajax, Barca, Bayern đi tới thành công. Sau 2 năm, “Bông Tulip thép” bị buộc ra đi cùng với thứ bóng đá nhàm chán.



Và rồi tới Jose Mourinho. Vào năm 2016, các CĐV Quỷ đỏ đã chào đón Người đặc biệt thật nồng nhiệt và cho rằng CLB nên bổ nhiệm ông ngay từ đầu. Sự kết hợp này cũng lập tức đơm hoa kết trái với 3 danh hiệu (Europa League, Cúp Liên đoàn Anh và Community Shield) được đưa về Old Trafford.



Nhưng bây giờ, sự háo hức ấy của CĐV đã không còn và họ chuyển dần sang thất vọng.

Một sự thất vọng khá kỳ lạ bởi M.U đang ở vị trí thứ 2 Ngoại hạng Anh, một tiến bộ lớn so với cùng kỳ mùa trước (thứ 6), đồng thời vẫn duy trì sự cạnh tranh tại Champions League.

Một sự thất vọng khá kỳ lạ khi sự thật là ở M.U, Mourinho đang là người thành công nhất. Với tỷ lệ thắng lên tới 60,42% sau 96 trận, không một HLV nào trong quá khứ của Man United, kể cả Sir Alex, có hiệu suất chiến thắng tốt hơn Mourinho. Trước đó, ông cũng đi vào lịch sử CLB với tư cách người đầu tiên giành danh hiệu lớn ngay trong mùa đầu dẫn dắt (và không chỉ 1, mà tới 2, gồm Cúp Liên đoàn và Europa League).

Có lẽ bởi M.U đã sống với vị thế của một ông vua quá lâu nên chừng ấy vẫn là không đủ. CĐV khó có thể chấp nhận sự thật về khoảng cách kém 15 điểm so với Man City, cũng như lối đá thiếu sáng tạo và một màu tiêu cực của M.U.



Nếu phương án A theo tiêu chuẩn của Sir Alex, phương án B với ưu thế kinh nghiệm và phương án C, một biểu tượng thành công đều lần lượt thất bại, điều gì sẽ tạo nên phương án D? Thật khó để tìm ra nhân vật nào đó có thể thỏa mãn các đòi hỏi của M.U bây giờ: lật đổ Man City và thiết lập lại kỷ nguyên thống trị của Quỷ đỏ một cách nhanh chóng.



Vì vậy trong tương lai gần, M.U vẫn buộc phải gắn bó với Mourinho. Và nếu họ không có ý định sa thải, cũng không cần phải lo lắng ông sẽ từ chức. Xét về phương diện Mourinho, hiện cũng không có nơi nào tốt hơn Old Trafford.



HLV 54 tuổi người Bồ Đào Nha từng mô tả PSG là “đặc biệt, kỳ diệu, tuyệt vời”, nhưng không có nghĩa đội bóng này muốn ông sẽ thay thế Unai Emery. Thật điên rồ nếu cho rằng các ông chủ Arab lại hứng thú với một chiến lược gia nổi tiếng với lối chơi phòng thủ sau khi bỏ ra hơn 350 triệu bảng đưa về 2 ngôi sao tấn công thượng thặng (Neymar và Kylian Mbappe).



Cũng ít có khả năng Mourinho sẽ quay lại Serie A hay La Liga rồi hy vọng làm được tốt hơn thời dẫn dắt Inter và Real Madrid. Bundesliga? Không. Bayern, đội bóng tốt nhất giải đấu đó cũng như Barca, sẽ từ chối Mourinho ngay tức khắc bởi xung đột về triết lý xây dựng CLB.



Mourinho không thể tìm ra bến đỗ phù hợp và M.U cũng không thể có một lựa chọn khác tốt hơn. Cả hai mắc kẹt với nhau dù không hạnh phúc. Và cách tốt nhất trong trường hợp này là Ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải tiếp tục tin dùng Mourinho, cung cấp những thứ ông ta cần và hy vọng về một tương lai tích cực.

Theo Bongdaplus