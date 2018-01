Nghệ An đón mừng 5 cầu thủ U23 Việt Nam

Theo đó, ngày 29/1, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thông báo về việc tổ chức gặp mặt, vinh danh vận động viên đội bóng U23 là người Nghệ An. Theo kế hoạch, vào lúc 18h00 ngày mai (30/1), người hâm mộ tập trung tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An rồi di chuyển ra sân bay Vinh.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng

Dự kiến vào khoảng 19h15, cả 5 cầu thủ sẽ xuống sân bay Vinh. Sau đó, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ cùng người hâm mộ diễu hành ở TP Vinh trước khi về Nhà văn hóa Lao động tỉnh, nơi tổ chức gặp mặt, chúc mừng.

Trong thành phần U23 Việt Nam có 5 cầu thủ và 1 trợ lý người Nghệ gồm: Nguyễn Công Phượng - CLB HAGL quê huyện Đô Lương); Bùi Tiến Dũng CLB Viettel quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; Phạm Xuân Mạnh (CLB SLNA, quê huyện Yên Thành), Phan Văn Đức (CLB SLNA, quê huyện Yên Thành), Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn, quê huyện Tân Kỳ); Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ quê huyện Diễn Châu.

Tiền vệ tấn công Phan Văn Đức

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (áo đỏ).

Các cầu thủ người Nghệ An đã có một hành trình kỳ diệu cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, trong đó, Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh là những nhân tố quan trọng.

Cảnh Huệ