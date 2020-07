Ngoại hạng Anh hạ màn, Mourinho nhận 'quà' an ủi

Quảng cáo

Tâm điểm của vòng hạ màn Ngoại hạng Anh là cuộc đua top 4. Man Utd chỉ cần 1 điểm để chắc suất dự Champions League nhưng họ đã xuất sắc đánh bại Leicester với tỉ số 2-0 ngay tại King Power. Trong khi đó, Chelsea cũng nhẹ nhàng vượt qua Wolves với tỉ số tương tự tại sân nhà.



Với kết quả này, Man Utd và Chelsea đã về đích trong top 4. Họ sẽ cùng Liverpool và Man City đại diện cho nước Anh tham dự đấu trường Champions League mùa tới. Còn với Leicester, do chỉ về đích thứ 5 nên thầy trò Brendan Rodgers chỉ được dự Europa League.



Ở vòng hạ màn, Tottenham của HLV Jose Mourinho đã nhận được phần quà an ủi là tấm vé dự Europa League. Spurs chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trên sân của Crystal Palace nhưng từng ấy là đủ bởi Wolves đã để thua Chelsea 0-2. Đội bóng Bắc London có cùng 59 điểm như Wolves nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng/bại.



Ở cuộc chiến trụ hạng, Aston Villa nhờ có điểm trên sân của West Ham (hòa 1-1) đã trụ hạng thành công. Kết quả này khiến Bournemouth phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng nhất Anh dù thắng Everton 3-1 ở trận hạ màn. Tương tự, Watford cũng không thể trụ lại sân chơi số 1 nước Anh do để thua Arsenal với tỉ số 2-3.



Leicester dù không thể đoạt vé dự Champions League nhưng họ đã có giải thưởng an ủi là "Vua phá lưới". Giải thưởng này đã được trao cho tiền đạo Jamie Vardy, người đã ghi được 23 bàn thắng, hơn 1 bàn so với 2 đối thủ xếp sau (Aubameyang và Danny Ings).



Trong khi đó, thủ thành của Man City, Ederson đã đoạt giải "Găng vàng" nhờ thành tích 16 trận giữ sạch lưới. Kevin De Bruyne cũng được vinh danh với giải "Tiền vệ kiến tạo hay nhất" (20 đường chuyền thành bàn).



TỔNG KẾT NGOẠI HẠNG ANH MÙA GIẢI 2019-20



- Đội vô địch: Liverpool



- 4 suất dự Champions League: Liverpool, Man City, Man Utd, Chelsea



- 2 suất dự Europa League: Leicester và Tottenham



- 3 đội xuống hạng: Norwich, Watford và Bournemouth



- Vua phá lưới: Jamie Vardy (Leicester - 23 bàn)



- Tiền vệ kiến tạo hay nhất: Kevin De Bruyne (Man City - 20 kiến tạo)



- Găng vàng: Ederson Moraes (Man City - 16 trận sạch lưới)



BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC

Nguyên Khang