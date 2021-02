Ngoại hạng Anh sáng 1/3: Liverpool may mắn vượt qua đội bét bảng

Quảng cáo

Liverpool bước vào trận đấu ở vòng 26 với hành trang là chuỗi 4 thất bại ở mặt trận Ngoại hạng. Do đó, việc được gặp một Sheffield United đứng bét bảng và gần như sẽ rớt hạng vào cuối mùa là cơ hội tốt để The Kop đứt mạch toàn thua, thậm chí tìm lại cảm hứng bằng một chiến thắng đậm.

Nhưng thực tế trên sân lại diễn ra không như thế, khi Liverpool gặp bế tắc trước lối đá quyết tâm và một hàng phòng ngự đông đảo của Sheffield United, khiến suốt cả hiệp 1, dù cầm bóng nhiều, dứt điểm tới 5 lần trúng đích, song Liverpool không có nổi một bàn thắng.

Tình hình chỉ được cải thiện trong hiệp 2 và các bàn thắng của The Kop đều có dấu ấn của may mắn. Phút 48, tận dụng tình huống thiếu tập trung của hàng thủ Sheffield United, Curtis Jones đã băng xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Ramsdale. Rồi đến phút 64, may mắn lại mỉm cười với The Kop. Lần này, cú sút của Roberto Firmino đập trúng người hậu vệ Kean Bryan đổi hướng, khiến thủ môn Ramsdale không thể trở tay, 2-0 cho Liverpool và trận đấu coi như được an bài.

Kết quả này giúp Liverpool vươn lên trong bối cảnh những đội phía trên họ như West Ham, Chelsea đều mất điểm. Lúc này, họ chỉ còn kém vị trí thứ 4 của West Ham đúng 2 điểm.

Chiến thắng 2-0 trước Sheffield United cũng giúp Liverpool giải cơn khát thắng, đồng thời lấy lại được sự tự tin trước giờ đại chiến Chelsea ở vòng 33 diễn ra sau đây 4 ngày. Sau trận, HLV Jurgen Klopp càng có dịp được mạnh miệng.

Ông nói: “Chúng tôi thắng một trận và chúng tôi chứng tỏ cho tất cả thấy về tinh thần đoàn kết của đội bóng. Đây là một trận đấu rất quan trọng, chúng tôi cần điểm để bám đuổi những đội phía trên”.

“Chúng tôi có bàn thắng sau một tình huống rất đáng nói, bởi toàn bộ đội hình đối phương đều tưởng rằng bóng đã ở ngoài cuộc. Nhìn chung, sau rất nhiều pha bóng tấn công đẹp mắt nhưng không ghi được bàn thì Liverpool vẫn có thể hài lòng về 2 tình huống làm rung mành lưới ở trận đấu hôm nay”.

Đặng Lai