Ngôi sao Martial hướng tới kỷ lục ghi bàn tại M.U

Trong chuyến làm khách Wolves ở vòng 2 Ngoại hạng ANh 2019/2020 cuối tuần qua, Anthony Martial đã ghi bàn giúp M.U dẫn trước với tỷ số 1-0 ở phút 27. Tuy nhiên, rất tiếc là ở trận này, “Quỷ đỏ” lại phung phí nhiều cơ hội và để đối thủ gỡ hòa 1-1.

Với pha lập công vào lưới Wolves, Martial đã cán mốc 50 bàn thắng cho M.U trên mọi mặt trận. Cụ thể, chân sút này đã ghi 50 bàn trong 176 trận khoác áo M.U, trong số này có 36 lập công ở Ngoại hạng Anh. Martial đã chơi rất tốt và phần nào đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi được trao chiếc áo số 9, đá vị trí tiền đạo cắm thay Lukaku, tiền đạo Bỉ rời M.U đến Inter Milan với giá 73 triệu bảng. Trước pha lập công vào lưới Wolves, Martial đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của M.U trước Chelsea ở vòng 1 Premier League 2019/2020.

Nếu ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong trận đấu diễn ra vào tối 24/8 tới trên sân Old Trafford, Martial sẽ cân bằng kỷ lục lập công trong ba trận mở màn liên tiếp của một mùa giải Ngoại hạng Anh. Trước đó chỉ có ba huyền thoại của “Quỷ đỏ” từng làm được điều này là Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy và Wayne Rooney.

Nếu Martial tiếp tục “nổ súng”, M.U có phải mất thêm tiền cho AS Monaco, khi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến tiền đạo người Pháp giữa hai bên hồi hè 2015 có rất nhiều điều khoản phụ tốn kém? Câu trả lời là không. Theo The Sun, M.U sẽ không phải trả thêm tiền cho AS Monaco liên quan đến chuyện Martial ghi bàn.

Cụ thể, trong hợp đồng mua Martial từ Monaco vào hè 2015, “Quỷ đỏ” đã phải ký 3 điều khoản trả thêm cho đội bóng Ligue 1, bao gồm trả thêm 7,2 triệu bảng khi tuyển thủ Pháp ghi 25 bàn ở Ngoại hạng Anh, khoác áo đội tuyển Pháp 25 trận và giành Qủa bóng vàng. Ba điều khoản thưởng này chỉ có hiệu lực từ năm 2015 đến hết 2019.

Ở điều khoản thứ nhất, Martial đã vượt mốc 25 bàn ở Ngoại hạng ANh và M.U cũng đã phải trả thêm cho AS Monaco 7,2 triệu bảng. Ở điều khoản thứ 2, Martial còn kém cột mốc 25 lần khoác áo đội tuyển Pháp 7 lần nữa và rất khó để anh có thể đạt cột mốc này trong phần còn lại của năm 2019. Điều khoản thứ 3 càng khó khi Martial không thể cạnh tranh “Quả bóng vàng” với những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Mohamed Salah trong năm 2019.

