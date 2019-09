Ngôi sao Rashford tỏa sáng, M.U vượt khó trước Leicester

Quảng cáo

Thua Sài Gòn FC, HAGL thất thế trong cuộc đua trụ hạng V-League Thất bại 1-3 trước Sài Gòn FC ở vòng 23 Wake Up 247 V-League 2019 khiến HAGL gặp khó khan trong cuộc đua trụ hạng.

Ngược dòng trước Newcastle, Liverpool giữ vững ngôi đầu Cho dù bất ngờ bị thủng lưới trước, Liverpool vẫn dễ dàng ngược dòng đánh bại Newcastle 3-1, qua đó tiếp tục giữ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

Đua trụ hạng, HAGL nhận tin không vui Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ không thể góp mặt trong đội hình của HAGL gặp CLB Sài Gòn ở vòng 23 V-League 2019 tối nay vì án treo giò.

Tuyển Việt Nam tập trung ngắn hạn trước trận Malaysia Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngắn hạn vào cuối tháng 9 nhằm giúp HLV Park Hang Seo có thêm thời gian chuẩn bị cho hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, gặp Malaysia và Indonesia.

Trước khi tiếp đón Leicester, M.U gặp vô số khó khăn về lực lượng khi mất đến 6 cầu thủ đội một vì chấn thương, bao gồm Dalot, Bailly, Luke Shaw, Pogba, Lingard và Martial. Trong đó có đến 4 cái tên nằm trong đội hình chính mà HLV Ole Solskjaer sử dụng ở mùa này.Không những thiếu hụt ngôi sao, M.U còn có phong độ kém hơn Leicester City. Ở trận này, HLV Rodgers sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 yêu thích và cho thấy tham vọng đánh bại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford.Tuy nhiên, trong lúc mọi người đều nghĩ M.U sẽ có trận đấu khó khăn thì họ lại vượt lên dẫn trước từ rất sớm. Phút 7, Rashford khiến Soyuncu phạm lỗi trong vòng cấm Leicester. Sau đó, chính tiền đạo người Anh đá 11m thành công, mở tỉ số cho M.U.Sau khi có bàn thắng, M.U chủ động chơi chậm chắc, đẩy Leicester vào thế phải cầm bóng để tấn công. Cách đá này của M.U khá hiệu quả, bởi lẽ Leicester đã quen với cách chơi phản công và chơi rất bế tắc khi được đối thủ nhường sân. Suốt hiệp một, The Foxes chỉ có 4 pha dứt điểm vô hại.Bước sang hiệp hai, tình thế không thay đổi. M.U tiếp tục chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Thống kê cho thấy Quỷ đỏ chỉ cầm bóng 42% ở trận này. Đây là điều rất hiếm với M.U khi họ được chơi trên sân nhà trước một đối thủ nằm ngoài “top 6”.Thế nhưng, chính chiến thuật “nhún mình” đó đã giúp M.U bảo vệ thành công chiến thắng 1-0. Trong suốt hiệp hai, đội khách không thể có thêm pha dứt điểm nào trúng khung thành của De Gea. Nếu may mắn hơn, họ đã có thêm bàn thắng ở cuối trận nhưng Rashford lại sút trúng cột dọc Leicester City trong tư thế thuận lợi.Chiến thắng này giúp M.U tạm vượt qua cuộc khủng hoảng lực lượng và phong độ. Sau 5 vòng, họ có 8 điểm bằng với Tottenham và chính Leicester.

A Phi