Paul Pogba hối hận vì không... ‘nổi loạn’ để rời M.U

Sau mùa 2018/2019, Paul Pogba đã công khai xác nhận muốn rời M.U ở kỳ chuyển nhượng hè 2019. Tuyển thủ Pháp quyết tâm ra đi vì không tin Quỷ đỏ có thể giành được danh hiệu lớn nào trong 2 năm tới.



Tương tự Paul Pogba, người đại diện Mino Raiola cũng nhiều lần công khai khẳng định thân chủ mình muốn rời M.U càng sớm càng tốt. ‘Siêu cò’ bóng đá người Italia gốc Hà Lan thậm chí còn nói thẳng Paul Pogba sẽ chuyển đến Real Madrid.

Pogba chưa thể rời M.U





Ngoài Pogba và Mino Raiola, anh trai của tuyển thủ Pháp là Mathias Pogba cũng nhiều lần xuất hiện trước truyền thông cho biết cậu em ruột của mình sẽ chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Paul Pogba vẫn chưa thể rời Old Trafford.



Theo tờ AS, Paul Pogba đang hối hận vì suốt thời gian qua luôn thể hiện thái độ rất chuyên nghiệp, không gây rối, “nổi loạn” để ép M.U phải để anh chuyển đến Real Madrid.



Ở kỳ chuyển nhượng hè này, vì không muốn ở lại Old Trafford nên Lukaku đã “nổi loạn” để được ra đi. Cụ thể, tuyển thủ Bỉ từng bỏ tập, ở lỳ tại quê nhà và không trở lại M.U luyện tập bất chấp HLV Solskjaer không cho phép.



Trước thái độ của Lukaku, M.U buộc phải bán chân sút 26 tuổi cho Inter Milan với giá 73 triệu bảng. Ngược lại, Pogba vẫn luyện tập và thi đấu bình thường cho M.U dù rất muốn ra đi.



Thị trường chuyển nhượng hè 2019 sẽ đóng cửa vào ngày 2/9 tới. Theo AS, nhiều khả năng M.U sẽ không bán Pogba vì không mua được cầu thủ thay thế. Vì thế, cựu tiền vệ Juventus có thể sẽ phải ở lại Old Trafford thêm một mùa giải nữa theo yêu cầu của BLĐ đội bóng Manchester.

Bảo Tuấn

AS