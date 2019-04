Paul Pogba ‘làm loạn’ phòng thay đồ M.U để ra đi

Hồi tháng 3 vừa qua, Paul Pogba đã gây sốc khi tuyên bố giấc mơ của anh là khoác áo Real Madrid và làm việc cùng HLV Zidane. Không rõ chuyện này có ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn của Paul Pogba hay không, nhưng sau đó, phong độ của tiền vệ người Pháp đi xuống trông thấy.Sự sa sút của Paul Pogba kéo theo các kết quả kém cỏi của M.U. Trong 9 trận đấu gần nhất, Quỷ đỏ đã để thua đến 7 trận và đứng trước mùa giải thất bại toàn tập. Họ đã bị loại khỏi FA Cup, Champions League và đang có nguy cơ lớn không thể lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh.Theo nguồn tin của The Sun, Paul Pogba mới là ông chủ của phòng thay đồ M.U chứ không phải HLV Ole Solskjaer. Trong thời gian qua, tiền vệ 26 tuổi này bất ngờ “làm loạn” tại Old Trafford theo kế hoạch của người đại diện Mino Raiola, qua đó rộng đường chuyển đến Real Madrid. Thương vụ “bom tấn” này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều tiền cho Mino Raiola cũng như Paul Pogba. Ngoài tiền bạc, ngôi sao người Pháp còn có cơ hội chơi cho đội bóng giàu sức mạnh, tham vọng và có cơ hội đoạt nhiều danh hiệu hơn hẳn M.U.Một trong những cách Paul Pogba sử dụng để khiến phòng thay đồ M.U rối loạn là nghi ngờ khả năng của HLV Ole Solskjaer. Trong giai đoạn đầu tiên, tiền vệ này hết lời ca ngợi và ủng hộ HLV người Na Uy. Tuy nhiên, sau khi nhận được tín hiệu từ Real Madrid, Paul Pogba đã “trở mặt” và đẩy HLV Ole Solskjaer vào thế khó. Cần biết tiền vệ này có tầm ảnh hưởng rất lớn đến các ngôi sao trẻ hoặc cùng trang lứa ở M.U như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial hay Luke Shaw.Đây cũng là lý do khiến cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa M.U và Pogba bị hủy bỏ cho dù đang diễn ra rất thuận lợi. Trong thực tế, một số chuyên gia như Gary Neville và Roy Keane cũng nhận ra vấn đề của Paul Pogba và khuyên M.U nên bán tiền vệ này để ổn định lại phòng thay đồ.

A Phi