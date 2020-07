Pep Guardiola tấm tắc khen HLV Arsenal trước đại chiến FA Cup

Quảng cáo

Rạng sáng may, Man City sẽ có màn tái ngộ Arsenal ở vòng bán kết cúp FA. Tâm điểm đáng chú ý nhất của cặp đấu này là cuộc so tài trên băng ghế huấn luyện giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta.



Arteta từng có nhiều năm làm trợ lý cho Pep ở Man City trước khi trở lại Arsenal khởi nghiệp HLV. Sau khi tới Emirates, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có màn tái ngộ Pep cách đây 1 tháng ở Premier League. Khi ấy, Arsenal đã để thua Man City với tỉ số 0-3.



Mặc dù dễ dàng đánh bại Arsenal ở trận đấu trước nhưng Pep Guardiola vẫn đánh giá rất cao năng lực của Mikel Arteta. Trước màn tái ngộ Arsenal rạng sáng nay, HLV của Man City khẳng định Arteta đã tạo ra những điều đặc biệt và là người thích hợp nhất để đưa Pháo thủ trở lại vị thế vốn có.



"Tôi nhận định đây là trận đấu rất khó khăn. Arsenal đã có những điều đặc biệt. Họ có tinh thần tập thể rất cao do Mikel tạo ra. Chúng ta có thể thấy điều đó từ cách họ ăn mừng bàn thắng hay cách mà họ chiến đấu để giành lại bóng. Họ đã bắt đầu tạo ra những điều đặc biệt.



Arsenal là 1 trong những CLB lớn của bóng đá Anh. Tôi chắc chắn rằng một HLV thích hợp sẽ đưa họ trở lại vị thế vốn có. Tôi nghĩ không có người nào làm tốt công việc này hơn Mikel.



Tôi có cảm giác rằng cậu ta đã và đang tạo ra những điều rất đặc biệt. Nếu được Arsenal ủng hộ và đầu tư, cậu ấy có thể đưa đội bóng này trở thành một trong những ứng cử viên ở những mùa giải tới", HLV Pep Guardiola nói về Mikel Arteta trước màn đụng độ Arsenal ở bán kết FA Cup.



Tính cả trận thua 0-3 cách đây 1 tháng, Arsenal đã có 7 thất bại liên tiếp trước Man City. Trong quá khứ, chỉ có 1 đội bóng tạo ra mạch thắng trước Arsenal dài hơn thế là Leeds United (8 trận). Vì vậy, đây chắc chắn là thử thách rất khó khăn với đoàn quân của HLV Arteta.



Ở FA Cup, Arsenal là CLB giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch. Tuy nhiên, Man City lại đang là ĐKVĐ của giải đấu này. Mùa trước, thầy trò Pep Guardiola đã dễ dàng hủy diệt Watford 6-0 ở chung kết để hoàn tất cú ăn 3 trong biên giới nước Anh.

HLV Arteta đã có kế sách hóa giải Man City? Trước cuộc đối đầu với Man City tại bán kết FA Cup vào rạng sáng mai, HLV Mikel Arteta bật mí, ông đã nghiên cứu những điểm yếu của đối phương và có phương án để giúp Arsenal giành chiến thắng.

Nguyên Khang